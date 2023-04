iOS 17, GeForce RTX 4070 & malware Chrome – Tech Express

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Tech Express du vendredi 14 avril 2023 ! Au programme, nous vous parlerons des dernières nouveautés à venir sur iPhone avec l’arrivée d’iOS 17. Nvidia annonce également la sortie de sa toute nouvelle carte graphique, la GeForce RTX 4070, dès maintenant disponible à la vente. Enfin, nous aborderons une mise en garde concernant une fausse mise à jour de Google Chrome qui peut installer un malware sur votre ordinateur. Restez connectés !

Un informateur sur Twitter a partagé les nouveautés d’iOS 17 pour les iPhone, qui incluent un centre de contrôle personnalisable, des widgets dynamiques et des options supplémentaires pour la gestion des notifications, l’accessibilité, la recherche et la Santé. Les anciens appareils pourront bénéficier des performances, nouvelles fonctionnalités et une longue prise en charge par cette mise à jour.

Nvidia annonce sa nouvelle carte graphique, la GeForce RTX 4070, optimisée pour les jeux en 1440p jusqu’à 100 images par seconde, avec un prix plus abordable de 659 euros. La carte dispose d’une puce Ada Lovelace AD104 gravée en 5nm, de 5888 Cuda Cores, de 12 Go de mémoire GDDR6X, d’une prise en charge de l’encodage AV1, ainsi que du Ray Tracing et du DLSS 3. Elle est disponible dès maintenant.

Des sites web compromis diffusent des messages d’erreur frauduleux sur Google Chrome et encouragent les utilisateurs à télécharger une fausse mise à jour. En téléchargeant le fichier proposé, les utilisateurs se voient infectés par un malware minant de la cryptomonnaie. Les chercheurs en cybersécurité recommandent de ne pas télécharger ni ouvrir de programmes provenant de sources non vérifiées.

