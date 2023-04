iPhone 15 Pro : de mêmes boutons de volume que les iPhone 14 Pro

Les boutons des iPhone 15 Pro continuent de faire couler beaucoup d’ancres. Alors que nous devions voir arriver un seul et même bouton de volume, passant aussi d’un système mécanique à tactile, les derniers rapports de cette semaine vont malheureusement à l’encontre de ces informations.

Vous en avez aussi marre d’entendre parler des boutons des iPhone 15 Pro ? Dommage pour vous, de nouveaux rapports en parlent de nouveau.

Pour rappel, les rumeurs mentionnent depuis quelques semaines que les boutons de volume ne feraient plus qu’un ; mais aussi que le système mécanique serait remplacé par du tactile, avec un retour haptique. Les analystes Jeff Pu et Ming-Chi Kuo ont finalement dévoilé plus tôt dans la semaine que des problèmes techniques ont annihilé cette nouveauté pour les iPhone 15 Pro.

Nous avons tout de même eu droit des rendus 3D de ces boutons hier, publiés par le site MacRumors et confectionné par Unknownz21. Outre les boutons, ils dévoilent le nouveau bouton remplaçant le commutateur Silencieux/Sonnerie. Pour le moment, aucun rapport n’a annoncé l’abandon de cette nouveauté. À noter, les rapports précédemment cités (ceux de Jeff Pu et Ming-Chi Kuo) ont fait réagir le média et le concepteur de ces images autour du bouton de volume unifié et tactile. Nous apprenons tout d’abord que ces derniers ont été conçus avant ces nouvelles informations.

Unknownz21 a ainsi déclaré : « Jusqu’à présent, je n’ai rien vu qui suggère un design extérieur différent pour les boutons – si c’est vrai, je pense qu’il s’agira plutôt d’un changement interne, plutôt que de quelque chose de visible ». Il a ajouté par la suite dans une publication Twitter : « J’ai reçu la confirmation des changements prévus pour les iPhone 15 Pro […] L’annulation des boutons haptiques a été très brutale ». Nous devrions ainsi avoir bel et bien les mêmes boutons de volume que les iPhone 14 Pro.

Face à toutes ces informations, il semble ainsi plus sûr de suggérer que les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max seront les premiers modèles embarquant cet unique bouton de volume tactile avec retour haptique, au lieu des deux boutons mécaniques actuels.

