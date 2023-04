Apple Glass : pas de lunettes connectées avant 2026

Ce n’est pas nouveau, Apple travaille sur des lunettes connectées. Supposément nommé Apple Glass, ce produit ne compte pas arriver très prochainement. Un nouveau rapport de Ming-Chi Kuo mentionne d’ailleurs un lancement pour l’année 2026, voire 2027.

Depuis plusieurs années, moult rapports sont venus préciser le développement de deux dispositifs Apple avec des capacités de réalité augmentée et réalité virtuelle : un casque de réalité mixte (AR/VR) ; et une paire de lunettes connectées (AR). Le projet qui devrait être lancé cette année est le premier, le Reality Pro. Ce casque devrait d’ailleurs être présenté lors de la WWDC 2023.

Concernant les lunettes connectées en réalité augmentée, possiblement appelées Apple Glass, les rumeurs sont un peu plus discrètes. Ming-Chi Kuo vient tout de même d’y remettre son grain de sel en cette fin de semaine via un nouveau rapport. L’analyste explique en effet que ce produit passera « en production de masse en 2026 ou 2027 au plus tôt ».

L’analyste dévoile au passage que ce projet est connu en interne sous le nom « Moonshot », et se veut « extrêmement ambitieux ». Ming-Chi Kuo explique ainsi que les lunettes connectées d’Apple devraient « faire tout ce que l’on attend d’elles » dans un format similaire aux binocles traditionnels et pour un « prix suffisamment abordable pour être un produit de grande consommation (même pour un produit Apple ».

Nous apprenons aussi qu’Apple est en train de travailler autour de l’adoption des metalens : une technologie de lentille n’ayant pas besoin d’être déplacée afin de faire la mise au point, et plus abordable que les lentilles existantes. Cette dernière devrait entrer en production à partir de 2024, pour remplacer tout d’abord la lentille de Face ID sur les iPad. En cas de succès, les iPhone en profiteront dès 2025 ou 2026.

Ming-Chi Kuo termine en soulignant que la firme à la pomme souhaite « faciliter l’utilisation généralisée des metalens dans les Apple Glass ». Au passage, il mentionne que ces lentilles sont fortement adaptées aux lunettes connectées.

