HONOR et Google Cloud lancent le smartphone pliant AI-boosté pour une révolution technologique

Bonne nouvelle pour les technophiles ! HONOR, une entreprise reconnue pour ses smartphones puissants et design, se joint à Google Cloud. Ils tournent entièrement leur projet vers l’intelligence artificielle (IA).

Annonce officielle

HONOR et Google Cloud ont confirmé leur collaboration aujourd’hui. Ensemble, ils vont ainsi mettre en place trois fonctionnalités IA sur le prochain smartphone pliant, le Magic V3. D’ailleurs, ce dernier doit faire ses grands débuts lors de l’IFA 2024 à Berlin. Quant aux fonctionnalités en question, elles sont les suivantes : AI Eraser, Face to Face Translation, et Notes Live Translation.

Le Magic V3 se distingue non seulement par la finesse de son design et la solidité de ses composants, mais également par l’ajout de ces technologies IA. Ces dernières vont faire évoluer le smartphone et l’expérience utilisateur vers une nouvelle ère de fluidité et d’intelligence.

Présentation des fonctionnalités AI

HONOR publiera des vidéos promotionnelles présentant HONOR AI x Google Cloud. Ces fonctionnalités IA du Magic V3 nous assisteront au quotidien. Elles seront utiles lors d’une réunion d’affaires ou d’un voyage. Elles aideront aussi à réduire la fatigue oculaire.

New HONOR Magic V3, The Next Step in AI-driven Devices

La fonctionnalité IA phare de HONOR

Enfin, le HONOR Magic V3 est également équipé de la fonctionnalité IA signature de HONOR, le Magic Portal. Cette dernière permet l’ouverture simultanée de deux applications différentes afin de simplifier le multitâche. De plus, l’expérience Magic Portal a été améliorée pour les écrans pliables du HONOR Magic V3.

Cette annonce est importante pour tous les fans. Elle ravira également les passionnés de technologies d’IA en général. Le HONOR Magic V3 marque un pas de plus vers un monde plus intelligent et connecté. Alors, êtes-vous impatients de découvrir les nouveautés que ce smartphone pliant révolutionnaire va apporter ? Partagez vos attentes et réactions avec nous !