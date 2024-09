Huawei AppGallery dynamise l’e-sport en Turquie avec PUBG Mobile

La scène de l’e-sport en Turquie connaît une croissance rapide. Huawei AppGallery s’implique activement en sponsorisant la saison 4 de PUBG MOBILE Rising Stars. Cet événement majeur attire les amateurs de jeux vidéo et les futurs talents de l’e-sport.

huawei appgallery soutient l’e-sport en turquie

Cette année, Huawei AppGallery sponsorise la saison 4 de PUBG MOBILE Rising Stars. Ce tournoi est le plus grand de Turquie pour les amateurs d’e-sport. Avec ce parrainage, AppGallery espère encourager les jeunes joueurs et les aider à évoluer. En offrant de la visibilité et des récompenses, Huawei AppGallery joue un rôle clé dans la promotion des e-sports en Turquie.

le rôle clé de pubg mobile rising stars

PUBG MOBILE Rising Stars a pour objectif de détecter de nouveaux talents. Organisé chaque année, il rassemble des milliers de joueurs. Cette année, plus de 5 000 équipes ont participé au premier tour. Les 16 meilleures équipes ont atteint la grande finale. Le tournoi offre une cagnotte de 600 000 TRY, répartie entre les meilleures équipes et les joueurs exceptionnels.

la finale épique de pubg mobile rising stars

La grande finale s’est déroulée du 31 août au 1er septembre. Les 16 meilleures équipes se sont affrontées à l’Espor Arena de l’ESA à Maslak. Plus de 1 300 personnes ont assisté en direct, avec 20 000 spectateurs en ligne. L’équipe HADDINI BILBAO a remporté le tournoi avec seulement 1 point d’avance après 12 matchs intenses. Les meilleures équipes ont été honorées et récompensées pour leurs performances exceptionnelles.

En résumé, Huawei AppGallery renforce son engagement envers la communauté des joueurs en Turquie. En sponsorisant ce tournoi, la plateforme aide à découvrir et soutenir les futurs talents de l’e-sport. Ce parrainage contribue à faire des e-sports une carrière viable pour les jeunes joueurs. Huawei AppGallery continue de soutenir et de promouvoir l’e-sport pour les générations futures.

