Adieu corvées, bonjour Dolphin Skimmi : Le nettoyage de piscine révolutionnaire par Maytronics !

Maytronics lance Dolphin Skimmi, un robot nettoyeur de surface solaire, innovant sur le marché de l’entretien des piscines. Skimmi révolutionne le nettoyage des piscines tout en préservant l’environnement.

Dolphin Skimmi : La nouvelle ère du nettoyage de piscine

Ce bijou Maytronics a été conçu pour libérer les propriétaires de piscines de la fastidieuse tâche du nettoyage de surface.

Grâce à ses capteurs infrarouges et son algorithme de navigation avancé, il assure un nettoyage optimal en détectant et collectant efficacement les impuretés de l’eau, garantissant une piscine toujours propre et accueillante pour tous.

Nettoyage de piscine par Dolphin Skimmi

Le trait de génie réside dans le fait que le Dolphin Skimmi est alimenté par l’énergie solaire. Qui offre en même temps une autonomie écologique et économique inégalée. Propulsé vers les zones ensoleillées de la piscine par son algorithme intelligent, il recharge sa batterie sans l’intervention d’un humain.

Spécificités du produit

Idéalement conçu pour les piscines mesurant jusqu’à 20 mètres, l’appareil possède une filtration fine, assurant une propreté optimale. Mais aussi une expérience de baignade agréable. Compatible avec diverses formes de piscine (ronde, rectangulaire ou de forme libre) et sans fil, il offre un avantage essentiel : l’économie d’énergie.

Le prix de vente conseillé est de 599€ TTC.

Un contrôle total avec l’application MyDolphin™ Skimmi

L’application MyDolphin™ Skimmi

Pour la cerise sur le gâteau, Maytronics offre l’application mobile MyDolphin™ Skimmi qui donne aux utilisateurs un contrôle total sur les cycles de nettoyage. Ils peuvent même ainsi consulter la température de l’eau et le niveau de charge solaire.

Maytronics s’engage à des solutions de nettoyage autonomes et respectueuses de l’environnement avec l’ajout de Dolphin Skimmi, répondant ainsi aux besoins croissants des propriétaires de piscines soucieux de l’écologie.

Alors n’attendez plus, dites adieu à votre épuisette et passez à l’ère du nettoyage intelligent avec le Dolphin Skimmi, la solution innovante pour une piscine toujours immaculée et accueillante.