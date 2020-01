Présentation du Doogee S95 pro – Solide puissant et modulaire

Le segment assez particulier du téléphone outdoor et indestructible est en pleine expansion en France. En effet de grandes marques comme Crosscall ou Blackview proposent des téléphones solides et performants aux caractéristiques techniques et identitaires propres. Doogee, fleuron chinois des Rugged phone présente son S95pro, un monstre de technologies modulaire.

Doogee S95 Pro et ses deux modules additionnels.

Présentation du Doogee S95 Pro

Le S95 Pro est un téléphone étanche répondant aux dernières normes de solidités en vigueur. En effet celui ci embarque les classifications IP 68 ainsi que la norme militaire IP69K/MIL STD 810G. Ce qui signifie qu’il peut supporter d’être immergé, roulé dans la poussière et chuter. Tout ça sans broncher.

Les caractéristiques techniques sont elles aussi intéressantes. Tout d’abord nous trouvons un bel écran IPS de 6.3 pouces FHD+ de 1080 X 2160 pixels habillé par une vitre Gorilla Glass 4. Également un processeur Hélio P90 octocoeurs cadencé à 2 et 2.2 GHZ. Celui ci fait tourner ce Doogee S95 Pro sous Android 9 Pie avec 8/128 GB de mémoire. Une batterie de 5150 mAh vient alimenter ce navire de guerre. Celle ci est compatible avec la charge rapide et le système par induction.

cache USB-C et connecteurs externes

Les modules

Après une première version modulaire assez réussie avec le s90, le S95 Pro se pare de deux modules connectés. Le premier est une enceinte de stéréo de 6 W équipée de sa propre batterie disposant de 10 heures d’autonomie en lecture. Le second est une batterie secondaire de 3500 mAh. Ces modules se fixent au dos de l’appareil à l’aide d’aimants puissants et bien répartis. Les connections elles se font à l’aide des broches de contact garantissant l’étanchéité.

Batterie additionnelle de 3500 mAh

Module d’enceinte de 6 W

Capteurs photo du Doogee S95 Pro

Le Doogee S95 Pro est équipé de trois capteurs photo de 48/8/8 MP offrant un grand angle de 117 degrés ainsi qu’une fonction macro à 4 cm. Le mode AI analyse et optimise les réglages en fonction des scènes établies. Le capteur avant, de 16 Mp permet des prises de vues selfies de qualité elles aussi boostées par l’aide de l’intelligence artificielle.

Triple capteur photo 48/8/8 MP

En conclusion

Nous pouvons dire que Doogee a encore frappé fort avec son S95Pro. Nous retrouvons en effet Toutes les caractéristiques demandées à un téléphone haut de gamme. Le processeur Helio p90 appuyé par 8 GO de RAM doit permettre une utilisation fluide. La sécurité est optimisée par une reconnaissance faciale ainsi qu’un lecteur d’empreintes latérale. La photo, elle est prometteuse. Enfin, les modules, non indispensables ajoutent une touches gadget mais néanmoins intéressante. le pack complet est actuellement à 429 € sur les plateformes. Il ne reste plus qu’à le tester, ce qui devrait être intéressant.