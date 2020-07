Netflix débarque sur les Nest Hub (Max) de chez Google

Netflix est présent un peu partout maintenant sur tablette, smartphone, TV, etc. Depuis peu, le service de streaming vidéo à la demande s’invite sur les Nest Hub et Nest Hub Max de chez Google. Ces deux produits s’installent peu à peu dans les foyers. À la base, ils servent d’assistant afin de contrôler le domicile ou demander une recette de cuisine.

Une bonne initiative de la part de Netflix afin d’accroitre ses plateformes d’installation. Grâce à cette implantation dans les Nest Hub et Nest Hub Max, vous pourrez également contrôler Netflix grâce à Google Assistant. Une belle initiative surtout quand on a les doigts sales ou occupés. D’ailleurs, pour le lancement Google instaure des tarifs attractifs afin de profiter de l’offre et mettre en avant les Nest Hub (Max).

© Jade87 / Pixabay

Dans un premier temps, vous devrez avoir un abonnement Netflix valide. Par la suite, c’est relativement simple, rendez-vous sur l’application Google Home ou Assistant Google afin d’associer le compte sur le Nest Hub. Pour lancer un film ou une série, vous n’aurez qu’à prononcer « Hey Google, joue L’Attaque des Titans ». Vous pourrez également demander à Google d’ouvrir l’application Netflix tout simplement.

Cette association entre Netflix et les Nest Hub et Nest Hub Max se révèle pratique. Pourquoi ? Dans beaucoup de foyers, les appareils de chez Google se trouvent dans la cuisine principalement sur un ilot central par exemple. De ce fait, vous pourrez regarder vos films et séries sans avoir besoin d’aller manger sur la grande table. Selon Google, ses écrans sont les seuls compatibles avec Netflix. En tout cas, cette initiative est une très belle alternative à la Google Chromecast. Que pensez-vous de cette association ? D’ailleurs, si vous possédez Netflix et les Nest Hub (Max) n’hésitez pas à nous faire un retour d’expérience. Vous pourrez acquérir la version classique au prix de 89,99 € chez Boulanger.