Le salon K-Chemicals Cyber aide 266 startup coréennes à s’exporter

La cyber-exposition K-Chemicals, dont le thème principal est le secteur de la chimie, se tiendra du 22 au 29 mars. Cette exposition en ligne est à l’initiative du ministère du commerce, de l’industrie et de l’énergie (MOTIE). Elle sera mise en place par KOTRA et KSCIA (Korea Specialty industry Association).

Afin de soutenir et de développer l’expansion à l’étranger de l’industrie coréenne et de l’industrie. 266 entreprises exportatrices coréennes ont participé à cette exposition en ligne de produits chimiques pour présenter des produits connexes.

Dans le pavillon des produits chimiques industriels, on trouve souvent des peintures, des adhésifs, des surfactants, des additifs et des plastiques de haute qualité. Dans le pavillon des produits de beauté, divers produits cosmétiques populaires sur le marché mondial seront présents.

Une cyber-exposition K-Chemicals, organisée pour les acheteurs

Tout d’abord, les acheteurs peuvent vérifier les informations sur les marchandises en trois dimensions dans les halls d’exposition virtuels en 2D et 3D. De plus, les objets sont faciles à regarder. Un service mobile sera en place pour le système de vidéoconférence, les fonctions de chat. Mais aussi, la réservation de consultation pour une consultation en ligne simple et rapide.

Comme la pandémie de COVID-19 se prolonge. Nous avons ouvert l’exposition en ligne pour des raisons de sécurité et de quarantaine. Néanmoins, le MOTIE et la KOTRA apporteront tout leur soutien à la commercialisation des produits des entreprises chimiques et des entreprises de pointe de Corée. Un responsable du MOTIE

De plus, même après la fin de cette exposition K-Chemicals en ligne, les pages Web seront toujours accessibles pour consulter les principaux produits des entreprises. Ils seront disponibles dans 129 centres commerciaux étrangers appartenant à la KOTRA.

Cette exposition en ligne dans le domaine de la chimie et des merveilles sera mis en avant par AVING News. La société possède un canal médiatique mondial pour aider les entreprises du monde entier à entrer sur le marché étranger. Les informations seront disponibles en Corée et à l’étranger. Notamment aux États-Unis, en Chine, au Vietnam et à Singapour. Ces pays s’intéressent beaucoup aux produits coréens, sous forme de reportages et de publicités télévisées.

Dans le hall de conférence où se tiendront les événements parallèles, divers programmes sur les tendances de l’industrie en Corée. Mais aussi l’innovation de la beauté coréenne, EU-REACH, K-REACH et donc le système d’exportation de la Corée, seront organisés.