Oclean XPro Elite : une brosse à dents intelligente à la pointe de la technologie

L’industrie des brosses à dents électriques est entrée depuis longtemps dans l’ère de l’intelligence. Ces dernières années, Oclean est devenu un acteur majeur de l’industrie des brosses à dents électriques. Et ce, grâce à une technologie innovante, des soins professionnels, un design exquis et des prix raisonnables. Oclean a lancé la brosse à dents électrique super intelligente Oclean Xpro Elite, avec une technologie de réduction de bruit active par ultrasons et d’une technologie de charge rapide sans fil. L’innovation technologique a permis à Oclean de mener l’ère intelligente des brosses à dents électriques.

Oclean XPro Elite Plus Silencieuse

Le problème du bruit des brosses à dents électriques a toujours été un problème pour les utilisateurs. Afin d’améliorer l’expérience utilisateur, Oclean a développé de manière innovante une technologie de réduction active du bruit par ultrasons. Contrôlant ainsi le son de la brosse à dents électrique à 45db, cette technologie est la première de l’industrie. La Oclean Xpro Elite, est équipée de la technologie WhisperClean 2.0, qui garantit un volume sonore inférieur à 45 dB.

Un meilleur nettoyage

Le pouvoir nettoyant des brosses à dents est également un aspect clé. Le moteur sans balai à lévitation magnétique exclusif Oclean peut atteindre une vitesse de 42 000 tr / min, fournissant une puissance suffisante pour le nettoyage buccal. Oclean améliore également la tête de brosse. Les poils diamantés DuPont utilisés dans Oclean Xpro Elite peuvent éliminer en profondeur la plaque dentaire entre les dents et améliorer le pouvoir nettoyant de 15% par rapport aux poils ronds ordinaires. L’optimisation globale de ces détails fait que le taux de nettoyage de la plaque dentaire de la brosse à dents super intelligente Oclean Xpro Elite atteint 300%.

Plus convivial

Il ne suffit pas d’optimiser un produit sous ses aspects techniques. En termes de design, Oclean Xpro Elite est à la fois élégante et pratique. La brosse à dents utilise la roche comme concept de design. Le corps offre un toucher mat de couleur gris pierre givré, ce qui apporte aux utilisateurs une double expérience de vision et de toucher. Le corps adopte la certification IPX7 étanche, pratique à nettoyer pour les utilisateurs.

Plus polyvalente

La brosse à dents électrique super intelligente Oclean Xpro Elite adopte la technologie de charge sans fil. La charge complète de la brosse à dents électrique ne prend que 3,5 heures, ce qui rend la charge plus pratique et plus efficace.

Oclean XPro Elite Super intelligent

La technologie utilise le capteur de pression, le gyroscope à six axes et la puce intégrée à la brosse à dents. Elle utilise des algorithmes d’IA, des algorithmes de posture et des méthodes statistiques pour collecter et traiter les données de brossage de l’utilisateur. Mais aussi analyser les conditions de brossage de l’utilisateur et obtenir une détection précise des zones aveugles. Le corps de la brosse à dents est équipé d’un écran tactile couleur LCD, qui affiche les données de brossage avec des graphiques de modèle dentaire, permettant aux utilisateurs de connaître la situation de brossage en temps opportun. En plus de la fonction de détection de zone aveugle, elle prend en charge la personnalisation du plan de brossage. En tant que brosse à dents électrique, elle est également équipée d’autres fonctionnalités standard. Comme le rappel de 30s pour aider les utilisateurs à se brosser les dents plus efficacement.

La brosse à dents électrique super intelligente Oclean Xpro Elite est disponible aujourd’hui.

Officiellement en vente sur Aliexpress, Amazon et eBay. Le prix pendant l’événement est de 50€. Une fois l’événement terminé, le prix reviendra au prix de 60€.