La Carte d’identité numérique avec une puce intégrée lancée en août

La carte nationale d’identité évolue vers un format plus compact, intégrant une puce et des données biométriques. Elle sera déployée à partir d’août 2021. Qu’est-ce que cela va changer ? Faut-il s’inquiéter des données présentes et de leur sécurisation ? Réponses dans cet article !

Une carte universelle pour toute l’Union Européenne

Un décret paru au Journal officiel le 14 mars 2021 lance la nouvelle carte nationale d’identité (CNI). Cette nouvelle version sera de la taille d’une carte bancaire, en polycarbonate et gravée au laser. Tous les Français y auront accès à partir d’août, date à laquelle les cartes actuelles ne seront plus produites.

BANDEAU PUBLICITE

En effet, les 27 pays membres de l’UE ont voté pour la mise en place de ces nouvelles cartes. Celles-ci doivent à terme être détenus par tous les citoyens (soit plus de 450 millions de personnes).

Déjà disponible dans certaines régions, lancement global en août

Après son lancement dès cette semaine dans l’Oise, son déploiement se poursuivra en Seine-Maritime et à la Réunion à partir du 29 mars.

Publicité

A partir du 17 mai, elle sera progressivement généralisée en Nouvelle-Aquitaine, Normandie, Outre-mer, Île-de-France, Bretagne, Centre-Val-de-Loire et Bourgogne-Franche-Comté, dans les Hauts-de-France et les Pays-de-la-Loire.

Elle sera enfin disponible sur l’ensemble du territoire français à partir du 2 août 2021.

Une puce intégrée pour plus de sécurité

En plus de son nouveau format plus pratique, la CNI 2.0 contiendra désormais nos données biométriques, comme nos empreintes digitales qui seront maintenant obligatoires. De plus, on y retrouvera une photo d’identité numérique de son porteur. Un QR code présent à l’arrière de la carte permettra de reprendre l’ensemble des informations figurant sur le document (identité, sexe, date et lieu de naissance). De plus, la photo présente sur la carte ne sera visible que selon une certaine inclinaison.

En plus des objectifs de cette nouvelle carte d’identité numérique, la principale est évidemment de lutter contre les fraudes et les usurpations d’identité. Enfin, la durée de validité de la carte passe à dix ans (contre quinze actuellement), afin de renforcer sa sécurité.

Encore un peu de temps ? Découvrez comment faire votre paperasse en ligne !