Huawei dévoile sa nouvelle enceinte SOUND, en partenariat avec Devialet

Huawei a tout récemment dévoilé sa nouvelle enceinte compacte et puissante sans fil, la HUAWEI SOUND. Cette nouvelle enceinte sans-fil est le résultat d’un partenariat prometteur avec le spécialiste de l’acoustique Devialet.

Ce partenariat permet à Huawei de proposer une enceinte compacte et plus puissante, tout en mettant en avant les technologies brevetées par Devialet. La HUAWEI Sound saura s’adapter à vos envies et vous accompagner n’importe où.

Profitant des dernières technologies sur la conception acoustique, la HUAWEI Sound n’intègre pas moins de 4 haut-parleurs. Cette prouesse inégalée de Devialet dans ce domaine montre bien les prémisses d’une alliance prometteuse. Avec un woofer de 40 W associé à 3 haut-parleurs de 5 W.

Le design unique de la Sound

Le design de la HUAWEI Sound n’a rien à envier à sa petite sœur, la Sound X. Elle dispose d’un revêtement brillant, haut de gamme. La partie inférieure de l’enceinte est recouverte d’un tissu grillagé brillant, ne craignant ni la poussière ni les éclaboussures.

Son design sombre et élégant dissimule une puissance extrême, permis par la technologie Push-Push de Devialet. Cette dernière permet de neutraliser les vibrations des ondes arrière grâce à la combinaison de deux radiateurs passifs. Le résultat, une stabilité des volumes élevés allant jusqu’à 90 dB, grâce à la réduction des distorsions résultant des réverbérations des diaphragmes. La promesse d’un son pur et sans distorsion tout en profitant d’un son puissant.

Pour ce qui est des basses puissantes, la HUAWEI Sound intègre la technologie SAM de Devialet et une structure inédite alliant 1 woofer et 2 unités passives, de quoi placer la barre encore plus haut. Un contrôle méticuleux de la modélisation et des déplacements sur les woofers et les radiateurs passifs permettent de garantir des vibrations simultanées d’une amplitude maximale sur des fréquences basses et d’obtenir d’une plage dynamique étendue. Les basses sont plus profondes et plus riches.

La HUAWEI Sound reproduit fidèlement la résonance émotionnelle des chansons et des sons, pour offrir l’immersion la plus intense. Le réalisme et l’expérience d’une salle de concerts confortablement assis dans son canapé.

Une transmission audio tap-to-transfer améliorée

La promesse d’un son intense et pure tout en étant puissant, c’est le maître mot de la nouvelle HUAWEI Sound, le tout accompagné d’une connectivité complète. Vous aurez le choix entre le Bluetooth (LDAC), l’UPnP ou une connexion AUX-in de 3,5 mm.

L’enceinte compacte HUAWEI Sound intègre aussi la fonctionnalité tap-to-transfer. Vous pourrez diriger la lecture audio de votre smartphone vers l’enceinte en le posant directement dessus. Le Bluetooth LDAC est pris en charge, pour obtenir une transmission Bluetooth haute définition, et une qualité jusqu’à 3 fois supérieure au Bluetooth standard.

La HUAWEI Sound propose un surround lyrique à 360° dans une enceinte compacte et sans fil Hi-Fi. Grâce à une séparation du signal d’entrée entre son direct, son réfléchi et bruit ambiant, via son algorithme dédié. La HUAWEI Sound intègre la technologie Devialet SPACE, grâce à trois tweeters à large bande, disposés à des angles de 120°. Le tout permettant d’obtenir une répartition du son en fonction de la pièce et de la position de l’auditeur.

L’application AI Life de Huawei permet de paramétrer la HUAWEI Sound et d’activer ce mode Soundstage Devialet SPACE. Vous pourrez choisir entre quatre effets sonores : le Soundstage Devialet SPACE, le Chant, le Hi-Fi et Basse.

L’enceinte SOUND de Huawei est disponible dès à présent. Annoncée au prix public de 179,99€, elle profite d’une offre de lancement valable jusqu’au 15 avril à 149,99€.

