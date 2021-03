Xbox Series X|S : les manettes profitent d’une mise à jour pour corriger certains bugs

En pleine résorption progressive de la pénurie prolongée des Xbox Series X|S dans les magasins et sur les sites de distribution, Microsoft effectue une mise à jour sur les manettes de la console. Elle viserait, non seulement à corriger des bugs sur l’outil de jeu et dont se plaignent de nombreux joueurs, mais aussi lui apporterait de nouvelles fonctionnalités dont : la désactivation de l’Auto HDR et du FPS Boost.

Une mise à jour permet de corriger certains bugs sur les manettes de la Series X|S

A la suite de plainte incessante, Microsoft aurait décidé d’anticiper sur la date effective de la mise à jour sur sa Xbox Series X|S. En effet, le géant en informatique et en microinformatique, sans en avoir donnée un communiqué officiel, a déployé la mise à niveau prévue pour fin mars 2021 sur sa célèbre console de jeu, lancée en novembre 2020. Ce déploiement avant l’heure permettrait principalement d’apporter une réponse rapide aux certains problèmes signalés par les joueurs, dont notamment les bugs des manettes. Mais ça ne serait pas tout. Certaines fonctionnalités, telles que : l’Auto HDR et le FPS Boost, qui étaient activées par défaut sur les versions antérieures du jeu, peuvent maintenant être désactivées. Cette possibilité de désactivation serait d’ailleurs retro compatible.

La fin de la pénurie de la Xbox Series X|S pour bientôt ?

Après avoir, officiellement reconnu l’existence de problèmes au niveau des manettes de la Xbox Series X|S en janvier dernier, Microsoft y apporte une solution partielle à travers une mise à jour du jeu. Cette dernière stabiliserait, en effet, la connexion au niveau des manettes et corrigerait ainsi les bugs fréquents et inopinés. La réaction assez rapide du constructeur laisserait entrevoir plusieurs autres bonnes nouvelles à venir. La plus imminente concernerait l’arrivée du casque sans fil Xbox dès le 16 mars prochain. Mais, la plus souhaitée est le restockage des magasins et sites de distributions en exemplaires de la Xbox Series X|S. A ce sujet, Microsoft promettrait une atténuation de la pénurie avant la fin du deuxième trimestre de l’année 2021.

