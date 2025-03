Esaote éblouit avec ses innovations en imagerie médicale

Le Groupe Esaote fait sensation au Congrès européen de radiologie 2025. En effet, présent à Vienne du 26 février au 2 mars, Esaote dévoile ses avancées en imagerie médicale. De plus, les innovations, intégrant l’intelligence artificielle, promettent de révolutionner le diagnostic médical.

Innovations Esaote au Congrès européen de radiologie

Au cœur de cet événement majeur, Esaote présente son nouveau portefeuille de solutions d’imagerie. Les innovations comprennent l’échographie, la résonance magnétique dédiée et les solutions informatiques. Cette année, Esaote se concentre sur l’intégration de la technologie IA pour améliorer l’efficacité des soins. Les professionnels de la santé peuvent ainsi bénéficier d’une qualité d’image optimisée et d’une réduction de la durée des examens.

Technologie IA : Révolution dans l’imagerie médicale

Esaote intègre des solutions d’intelligence artificielle dans ses systèmes. Ainsi, la plateforme IA « e-SPADES », développée en collaboration avec des experts en santé, réduit de 60 % la durée d’examen IRM. Par conséquent, cette avancée permet des décisions médicales plus rapides et fondées. En échographie, l’IA « Augmented Insight » améliore également la fiabilité des diagnostics, avec des applications pour l’abdomen, la prostate et le sein.

Nouveautés en échographie et IRM par Esaote

Lors du congrès, Esaote dévoile le MyLab™C30 et le MyLab™C25. Ces systèmes d’échographie associent portabilité et excellence. Le design italien et l’interface tactile facilitent l’utilisation. Grâce à l’IA, ces outils offrent des techniques d’intervention précises et moins invasives pour les radiologues.

L’édition 2025 du Congrès européen de radiologie souligne l’engagement d’Esaote dans l’innovation en imagerie médicale. En effet, avec des solutions intégrées et optimisées par l’intelligence artificielle, le groupe offre des outils puissants aux professionnels de santé. Par conséquent, cela permet d’améliorer les diagnostics et les soins aux patients. De plus, les nouveaux systèmes d’échographie et d’IRM d’Esaote établissent de nouvelles normes de précision et de fiabilité dans le secteur médical.

Lisez notre dernier article tech : Precisely booste l’intégrité des données avec l’IA innovante