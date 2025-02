Precisely booste l’intégrité des données avec l’IA innovante

Precisely, le leader mondial de l’intégrité des données, a dévoilé récemment de nouvelles avancées. Ces innovations visent à transformer la manière dont les entreprises exploitent leurs données. Grâce à une combinaison d’intelligence artificielle (IA) et d’outils de gouvernance améliorés, Precisely aide les organisations à optimiser leurs processus décisionnels.

Innovations IA pour une intégrité des données renforcée

La Precisely Data Integrity Suite intègre désormais un AI Manager. Cet outil garantit la fiabilité des données pour l’analyse. Les entreprises peuvent utiliser des modèles d’IA générative tout en assurant la conformité réglementaire. Des fonctionnalités comme la gestion automatisée des métadonnées permettent de réduire les efforts manuels. Ainsi, les équipes peuvent se concentrer sur des tâches stratégiques.

Amélioration de la gouvernance des données

Precisely a également amélioré l’expérience de gouvernance des données. Les clients profitent d’une interface personnalisée et intuitive. Des analyses intégrées facilitent l’engagement et la collaboration entre équipes techniques et métiers. Des workflows automatisés améliorent la flexibilité et l’efficacité des tâches de gestion des données. De plus, une architecture basée sur les microservices accroît les performances.

Nouvelles capacités d’intégration des données

Les nouvelles capacités visent à automatiser l’accessibilité des données. Un connecteur permet d’acheminer les données vers Snowflake. Cela assure une accessibilité en temps quasi réel. Les entreprises peuvent alors enrichir leurs données avec des jeux disponibles sur Snowflake Marketplace. De plus, de nouvelles métriques offrent une meilleure visibilité sur les mouvements de données.

En résumé, Precisely propose des solutions innovantes qui répondent aux défis actuels des entreprises. Les nouveautés en matière d’IA, de gouvernance et d’intégration accentuent l’efficacité et la précisions des données. Precisely se prépare à partager ses avancées lors du Gartner Data & Analytics Summit. Cela confirme leur position en tant que pionnier dans le domaine de l’intégrité des données.

Lisez notre dernier article tech : TCL enthousiasme les Jeux avec un partenariat innovant