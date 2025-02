DriveNets et Orange : succès éclatant pour un réseau innovant

Orange, l’un des plus grands opérateurs télécoms mondiaux, vient de franchir une étape clé. En collaboration avec DriveNets, ils ont testé avec succès une infrastructure réseau désagrégée. Cette innovation pourrait transformer leur manière d’opérer et significativement réduire les coûts.

succès de l’essai réseau avec DriveNets chez Orange

DriveNets a mis en œuvre sa solution Network Cloud sur le réseau cœur international d’Orange. En seulement 45 jours, le Proof of Concept (PoC) est devenu pleinement opérationnel. Les premiers résultats montrent la maturité de ce réseau désagrégé. En effet, il a su gérer un volume de trafic important. Ce succès marque une avancée vers un réseau moderne et basé sur des logiciels.

avantages d’un réseau désagrégé pour Orange

Ce type de réseau apporte de nombreux avantages. Premièrement, il offre une flexibilité accrue, en permettant de choisir entre plusieurs fournisseurs. Cela réduit la dépendance vis-à-vis d’un seul constructeur. Deuxièmement, les coûts d’exploitation et d’investissement diminuent. Orange peut désormais rationaliser son infrastructure et en simplifier la maintenance. Enfin, cette approche booste l’innovation et l’amélioration de l’expérience client.

impact de la solution DriveNets Network Cloud

La transformation de l’infrastructure d’Orange grâce à DriveNets ajoute une valeur réelle. Jean Louis Le Roux, dirigeant d’Orange, affirme que cette expérience rapproche l’entreprise de réseaux programmables et flexibles. De plus, DriveNets s’impose comme leader des solutions réseau cloud native. Sa technologie devient une référence pour les opérateurs du monde entier qui souhaitent moderniser leurs réseaux.

En conclusion, la collaboration entre Orange et DriveNets démontre un potentiel immense pour l’avenir. Grâce à cette percée technologique, Orange est mieux équipé pour répondre aux besoins de ses clients. Cette initiative renforce la position d’Orange et de DriveNets sur le marché mondial. L’avenir semble prometteur pour ces géants des télécommunications, avec un impact positif sur leur compétitivité et leur capacité à innover.

