TUTO – Comment utiliser ChatGPT ?

Depuis la sortie de l’iOS 18.2, ChatGPT fait partie intégrante d’Apple Intelligence. De ce fait, si vous disposez d’un iPhone, d’un iPad ou d’un Mac récent, il vous est possible d’accéder directement au chatbot d’OpenAI depuis votre appareil. Et ce, sans devoir passer par le site web de ChatGPT.

C’est quoi déjà ChatGPT ?

ChatGPT est un agent conversationnel boosté à l’intelligence artificielle, qui a été conçu par OpenAI. Il est alimenté par un grand modèle d’apprentissage automatique du langage. Concrètement, il peut interagir avec un humain en utilisant un langage naturel. De plus, il peut également effectuer des recherches sur le web, résoudre des problèmes mathématiques, générer divers contenus (texte, image, audio), etc.

Si vous possédez un iPhone, il faut savoir que vous pouvez accéder à ChatGPT de plusieurs manières. Par exemple :

Siri peut recourir à ChatGPT pour répondre à vos questions

Si vous avez un iPhone 16, vous pouvez utiliser ce chatbot IA pour identifier des lieux et des objets à travers le menu « Contrôle de la caméra »

En revanche, si votre iPhone ne vous a pas encore invité à activer ce chatbot IA, vous pouvez activer manuellement l’extension en procédant comme suit :

Rendez-vous dans les « Paramètres »

» Cliquez sur « Apple Intelligence & Siri »

» Appuyez sur « ChatGPT » et cliquez sur « Configurer »

» et cliquez sur « » Cliquez sur « Activer ChatGPT » ou « Utiliser ChatGPT avec un compte »

Cliquez sur cette seconde option si vous disposez déjà d’un compte OpenAI.

Quels sont les appareils iOS qui intègrent déjà ChatGPT ?

Vous allez acheter un appareil iOS qui intègre ce chatbot d’OpenAI ? Il faut savoir au préalable que, dans le cas de l’iPhone, il faut un modèle qui dispose d’Apple Intelligence pour utiliser ChatGPT. À l’heure actuelle, les appareils iOS intégrant cette fonctionnalité sont :

iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro et 16 Pro Max

L’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max

L’iPad mini avec A17 Pro

iPad Air avec M1 et plus

iPad Pro avec M1 et plus

Le MacBook Air avec M1 et plus

Le MacBook Pro avec M1 et plus

L’iMac avec M1 ET PLUS

Le Mac mini avec M1 et plus

Mac Studio avec M1 Max et plus

Et enfin, le Mac Pro avec M2 Ultra.

Et voilà, vous savez maintenant comment utiliser ChatGPT sur votre iPhone. Pour aller plus loin, découvrez également comment utiliser Bing avec ChatGPT sur Google Chrome et Firefox.