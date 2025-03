Test – Intel Core Ultra 7 265K, un processeur IA qui fait le taff

Le Intel Core Ultra 7 265K est un processeur haut de gamme conçu pour la performance. Il offre 20 cœurs et 20 threads, combinant puissance et efficacité énergétique. Avec une fréquence turbo de 5,5 GHz, il promet d’excellents résultats en gaming et en productivité. Son architecture Arrow Lake améliore la gestion des tâches complexes. De plus, son NPU Intel AI Boost optimise les applications utilisant l’intelligence artificielle. Mais ses performances justifient-elles son prix d’environ 400 € ? Voyons ensemble ce qu’il vaut en détail.

Notre avis en bref sur le Intel Core Ultra 7 265K

Le Intel Core Ultra 7 265K est un excellent choix pour les utilisateurs exigeants. Il excelle en gaming, proposant des fréquences élevées et une gestion thermique correcte. En productivité, ses 20 cœurs assurent une bonne fluidité dans les tâches multitâches. De plus, son NPU dédié à l’intelligence artificielle améliore certaines applications optimisées. Cependant, il consomme beaucoup en charge et nécessite un bon refroidissement. Face à la concurrence, il reste un bon rapport qualité/prix, mais il faut bien choisir son usage.

La carte mère de benchmark (Z890 Aorus Elite X ice)

Spécifications techniques

Caractéristique Détail Architecture Arrow Lake Cœurs / Threads 20 cœurs (8 P-cores + 12 E-cores) / 20 threads Fréquence Base (P-cores / E-cores) 3,9 GHz / 3,3 GHz Fréquence Turbo (P-cores / E-cores) 5,4 GHz / 4,6 GHz Fréquence Max Turbo 5,5 GHz Cache 30 Mo (L3) + 36 Mo (L2) Consommation (Base / Max Turbo) 125 W / 250 W Mémoire Jusqu’à 192 Go DDR5 (6400 MT/s) PCIe PCIe 5.0 (24 lignes) GPU intégré Intel Graphics avec 4 Xe-cores (2 GHz max) NPU intégré Intel AI Boost (13 TOPS) Température Max 105°C Prix recommandé 394 – 404 €

Performances synthétiques

Le Intel Core Ultra 7 265K affiche de solides performances en benchmark. Son score Geekbench 6 atteint 2952 en single-core et 20 933 en multi-core. Ces chiffres confirment une bonne puissance en tâche unique et une capacité multitâche élevée. Ses 20 cœurs et 20 threads permettent une gestion fluide des applications lourdes. Face à la concurrence, il surpasse les Ryzen 7 en single-core, mais reste légèrement derrière en multi-core. Cependant, ses fréquences élevées garantissent une excellente réactivité en usage quotidien. En calcul pur, le processeur reste efficace et rapide, notamment en productivité.

Son NPU Intel AI Boost améliore les performances en intelligence artificielle. En Geekbench AI, il affiche 5828 en single precision et 14 612 en quantized score. Cela signifie qu’il peut accélérer les tâches d’apprentissage machine et d’édition photo/vidéo. Comparé aux générations précédentes, les gains sont notables en traitement IA et en reconnaissance d’image. Sur Cinebench R24, il atteint 130 points en single-core et 1970 en multi-core. Ces résultats montrent une bonne optimisation thermique et une stabilité en charge prolongée. Ainsi, le Intel Core Ultra 7 265K propose un bon équilibre entre puissance brute et efficacité énergétique.

Performances en jeu

Le Intel Core Ultra 7 265K est un excellent processeur pour le gaming. Avec une fréquence turbo de 5,5 GHz, il assure des FPS élevés et une bonne fluidité. En jeux gourmands comme Cyberpunk 2077 et Elden Ring, il maintient des performances solides, même en 1440p. Associé à une carte graphique puissante, il évite tout effet de bottleneck sur les derniers jeux AAA. En revanche, il chauffe légèrement en pleine charge, nécessitant un refroidissement efficace. Son cache optimisé réduit les latences et assure une exécution rapide des instructions.

Pour les jeux compétitifs, le Core Ultra 7 265K est une valeur sûre. Sur Valorant, CS2 et League of Legends, il garantit une réactivité optimale. Les fréquences élevées privilégient un input lag minimal et un excellent taux de rafraîchissement. Par rapport à un Ryzen 7 7800X3D, il reste légèrement derrière en FPS moyens. Cependant, sa versatilité et sa stabilité en font un choix performant et durable. Avec son GPU intégré Intel Graphics, il peut faire tourner des jeux légers sans carte dédiée. Mais, pour un usage gaming sérieux, une carte graphique reste indispensable.

Efficacité énergétique et refroidissement du Intel Core Ultra 7 265K

Le Intel Core Ultra 7 265K consomme 125 W en base et jusqu’à 250 W en turbo. Cela en fait un processeur assez énergivore, surtout en pleine charge. En usage bureautique, sa consommation reste raisonnable grâce à la gestion efficace des E-cores. En revanche, en multitâche intensif ou en gaming, il peut rapidement monter en consommation. Un bon bloc d’alimentation est recommandé, notamment si l’on utilise une carte graphique puissante. Face aux processeurs AMD, il demeure plus énergivore, mais sa performance compense cet inconvénient.

Côté température, il atteint facilement les 85°C sous forte charge. Son architecture optimisée réduit néanmoins le thermal throttling. Avec un refroidissement adapté, il sera performant sans perte de fréquence. Un watercooling AIO ou un ventirad haut de gamme est conseillé pour un usage intensif. En gaming, les températures demeurent maîtrisées, mais peuvent monter en cas de longue session. La pâte thermique et la ventilation du boîtier joueront un rôle clé dans son refroidissement. Ainsi, bien gérer son refroidissement est essentiel pour exploiter pleinement ce processeur.

Capacités IA et multitâche (NPU Intel AI Boost)

Le Intel Core Ultra 7 265K intègre un NPU Intel AI Boost dédié aux tâches d’intelligence artificielle. Cette puce spécialisée atteint 13 TOPS en Int8, optimisant les performances en montage vidéo, retouche photo et reconnaissance vocale. Sur Geekbench AI, le CPU affiche 5828 en single precision et 14 612 en quantized score, tandis que le NPU atteint 5875 en single precision et 13 641 en quantized score. Ces résultats montrent une réelle accélération des calculs IA par le NPU, évitant de surcharger le CPU principal. Face aux générations précédentes, Intel améliore nettement l’exécution des algorithmes de machine learning. En production, cela accélère les rendus et automatise certaines tâches grâce à l’IA.

En multitâche, le Core Ultra 7 265K gère facilement plusieurs logiciels exigeants. Avec 20 cœurs et 20 threads, il assure une exécution fluide, même sous forte charge. En montage vidéo ou en streaming, il répartit efficacement les tâches entre ses P-cores et E-cores. Associé à DDR5 6400 MT/s, il bénéficie d’une bande passante élevée pour le traitement simultané de nombreuses données. Contrairement aux modèles plus anciens, il offre un excellent équilibre entre puissance et consommation. Son optimisation pour les logiciels IA modernes le rend idéal pour les créateurs de contenu et les professionnels du numérique.

Conclusion : faut-il acheter le Intel Core Ultra 7 265K ?

Le Intel Core Ultra 7 265K est un processeur performant et polyvalent, bien adapté aux gamers et aux créateurs. Il offre d’excellentes performances en gaming, avec des fréquences élevées et une faible latence. Son NPU dédié améliore les traitements IA, rendant certains logiciels plus rapides et réactifs. En multitâche, il reste fluide et efficace, même sous forte charge. Cependant, sa consommation énergétique élevée impose un bon refroidissement. À environ 400 €, il se positionne comme un bon compromis entre puissance et innovation. Pour un PC gaming ou professionnel, c’est un choix solide et évolutif.