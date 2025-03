Jackery lance une avancée incroyable dans l’énergie portable

Jackery innove dans le domaine de l’énergie portable avec sa nouvelle technologie Cell-to-Body (CTB). Cette avancée promet d’améliorer l’efficacité et la portabilité de ses stations d’énergie. Découvrez comment cette innovation change la donne pour les utilisateurs recherchant légèreté et performance.

Technologie CTB : une innovation inspirée de l’automobile

La technologie CTB de Jackery s’inspire des leaders de l’automobile comme Tesla et BYD. Ces entreprises utilisent déjà ce système dans leurs véhicules électriques. Jackery adopte cette méthode en intégrant directement les cellules de batterie dans la structure de ses appareils. Cette approche élimine la nécessité des modules conventionnels, libérant ainsi de l’espace et réduisant le poids des stations.

Avantages de la conception en nid d’abeille de Jackery

La conception en nid d’abeille s’avère être un choix judicieux. Elle permet à chaque cellule de batterie d’être fermement ancrée. Cette structure garantit une répartition uniforme des contraintes, renforçant ainsi la solidité et la durabilité de chaque appareil. En plus, cette innovation assure une meilleure résistance contre les chocs et les vibrations, prolongeant la durée de vie des batteries.

Explorer 2000 v2 : la révolution des solutions énergétiques

Le modèle Explorer 2000 v2 incarne cette révolution. C’est la station d’énergie LiFePO4 la plus légère du marché. Avec un poids de seulement 17,5 kg et une capacité de 2 kWh, elle garantit portabilité et puissance. En outre, elle réduit de 36 % le poids et de 41 % le volume par rapport aux modèles classiques.

En conclusion, Jackery redéfinit les normes des stations d’énergie avec la technologie CTB. L’Explorer 2000 v2 montre ce potentiel révolutionnaire grâce à sa portabilité et sa durabilité accrues. Les utilisateurs bénéficient désormais d’une solution énergétique robuste et légère, idéale pour toutes leurs aventures ou besoins d’urgence.

Lisez notre dernier article tech : Precisely booste l’intégrité des données avec l’IA innovante