Le Vatican lance un service de traduction en direct assisté par l’intelligence artificielle pour la messe

Le Vatican franchit une nouvelle étape dans l’usage des technologies modernes. En effet, la Basilique Saint-Pierre propose désormais un service de traduction en direct assisté par intelligence artificielle. Grâce à ce dispositif, les fidèles peuvent suivre la liturgie en 60 langues différentes, directement sur leur smartphone. Cette initiative vise à rendre les célébrations plus accessibles et inclusives pour les visiteurs venus du monde entier.

Une innovation au service de l’universalité de l’Église

Depuis des siècles, la Basilique Saint-Pierre accueille des croyants de toutes nationalités. Le nouveau système de traduction en direct s’inscrit dans cette tradition d’ouverture. En collaboration avec la société Translated et son IA avancée baptisée « Lara », le Vatican offre une interprétation simultanée des textes liturgiques. Les fidèles peuvent écouter ou lire la traduction en temps réel. L’objectif serait de faciliter la compréhension des rites et de renforcer le sentiment d’appartenance à une communauté universelle.

Par ailleurs, cette innovation répond à un besoin concret : la diversité linguistique des pèlerins. En effet, en rendant la messe compréhensible pour chacun, le Vatican affirme sa vocation universelle. Le cardinal Mauro Gambetti a souligné que cet outil permet de mieux servir la mission de l’Église, en rapprochant les croyants des paroles de la liturgie.

L’intelligence artificielle au cœur de la liturgie

Le projet repose sur une technologie de pointe. L’IA Lara, développée par Translated avec le soutien scientifique du professeur Alexander Waibel, est capable de fournir des traductions rapides et précises. Les participants n’ont besoin que de leur smartphone pour accéder au service, ce qui rend l’expérience simple et pratique.

Au-delà de l’aspect technique, cette initiative marque une première mondiale : l’application à grande échelle de l’interprétation simultanée par IA dans un espace sacré. Elle illustre la volonté du Vatican d’intégrer les avancées numériques dans la vie religieuse, tout en respectant la tradition.