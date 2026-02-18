Realme GT 8 Pro : le « vrai flagship » de 2026 ?

Pendant des années, Realme a porté l’étiquette de « flagship killer ». Avec la capacité de sacrifier quelques finitions pour offrir une puissance brute à prix cassé. Mais, en ce début d’année 2026, la donne a radicalement changé. Avec le lancement du Realme GT 8 Pro, la marque ne cherche plus seulement à bousculer la hiérarchie. Elle semble vouloir s’installer sur le trône. Un processeur ultra haut de gamme, une énorme batterie ou encore un appareil photo excellent. Voilà le triptyque gagnant qui transforme enfin l’outsider en une référence incontournable du segment premium.

Un unboxing bien garni

Il est possible d’acheter le Realme 8 Pro avec un exclusif contenant tout le nécessaire pour utiliser au mieux le flagship killer. En plus du smartphone, fourni avec un câble USB-C et une coque, vous aurez accès un chargeur SuperVOOC 120 W. Parfait pour une charge ultrarapide. Et le plus intéressant, le design interchangeable. Ce dernier permet, après avoir enlevé deux petites vis, de changer le design global du smartphone avec un cache différent au niveau de l’appareil photo. Au total, ce sont trois possibilités qui s’offrent à vous : Rond, rectangulaire ou « robot » si aucun des caches n’est installé.

Un design qui sort de l’ordinaire

Comme vu juste avant, si vous êtes du genre à vous lasser d’un design, alors ce Realme GT 8 Pro sera un très bon choix pour vous. Notamment grâce à la possibilité de changer l’apparence du bloc photo. Disponible en deux coloris, l’aspect extérieur est radicalement différent. En blanc, vous retrouverez un dos vitré. Tandis qu’en bleu, c’est un similicuir à base de plastique et de papier recyclés avec un effet papier du plus bel effet. La prise en main est agréable, malgré de belles dimensions. 161,80 mm x 76,87 mm x 8,3 mm pour 214 g.

Pour le reste, on est sûr du classique avec la présence du port USB-C ainsi que de la trappe double SIM sur la tranche inférieure. La tranche droite accueille les boutons volumes et power, alors que la gauche en est dépourvue. À noter qu’il est difficile de ne pas trouver une petite ressemblance aux iPhone, particulièrement de face (sa modularité étant assez unique).

Des performances au top niveau

Realme a bien mis en avant les performances comme étant exceptionnelles, c’est l’heure de le vérifier. Sur le papier en tout cas la marque n’a pas lésiné avec les moyens avec le puissant Snapdragon 8 Elite Gen 5. Un processeur très haut de gamme, accompagné par pas moins de 16 Go de RAM. Pour vérifier si la puissance annoncée est là, direction Antutu Benchmark et il faut le dire, Realme n’a pas menti. En termes de puissance brute, le GT 8 Pro dépasse la concurrence sans aucun doutes. Si avec autant de puissance, vous avez peur que le smartphone chauffe, ne vous inquiétez pas ! En effet, une énorme chambre à vapeur est présente pour réduire au maximum les échauffements.

Une telle puissance se doit d’être accompagné par une grosse batterie, et c’est le cas ici avec pas moins de 7 000 mAh ! Avec cet énorme accumulateur le Realme GT 8 Pro pourra sans aucun problèmes tenir deux jours avec un usage relativement intensif. Une belle performance qui rallonge la liste des points positifs !

Un excellent appareil photo, et une aide dopée à l’IA

Comme d’habitude de nos jours, c’est trois objectifs que nous retrouvons ici. Un ultra-grand angle de 50 MP (f/2.0), un téléobjectif de 200 MP (f/2.6) ainsi que le capteur principal de 50 MP (f/1.8). La célèbre marque Ricoh GR a participé à l’ingénierie de ces capteurs (notamment au niveau de la conception des lentilles) afin d’offrir un rendu exceptionnel ainsi qu’un traitement colorimétrique bien spécifique. J’ai eu la chance de pouvoir tester ses qualités lors d’un voyage en Laponie Finlandaise. Vous pourrez le voir un peu plus tard dans ce test, il m’a permis de ramener de très beaux souvenirs !

2026 oblige, Realme fait forcément appel à l’IA et la photographie n’y échappe pas. Au-delà de la détection de scène classique, nous avons ici une détection de scénario. Cela permet, grâce à l’IA donc, de recadrer l’image pour optimiser le rendu avec un cadrage parfait. Cela prend un peu de temps, mais l’aide est vraiment efficace et les photos ont une bonne composition.

Ci-dessous, vous retrouverez quelques photos de mon voyage en Laponie Finlandaise. Que ce soit de jour, de nuit, en basse luminosité ou en plein soleil, le Realme GT 8 Pro se débrouille en toutes conditions. Comme vu précédemment, la partie photo est en partenariat avec Ricoh GR. Un mode spécial est présent avec quatre filtres spécifiques. Les deux plus intéressants, selon moi sont les noirs et blancs qui permettent des clichés monochromes du plus bel effet. Deux autres filtres sont disponibles : Négatif et Positif.

Conclusion

Pour répondre à la question de cet article, la réponse est clairement : oui ! Au vu de tous les points forts cités préalablement, le Realme GT 8 Pro est clairement une bonne alternative en cette année 2026. Tout d’abord les performances sont au rendez-vous et se hissent dans le haut du panier, avec même une première place sur Antutu à l’heure où j’écris ces lignes. Le partenariat avec Ricoh GR sur la partie photographie est une très bonne chose. Un partenaire parfait pour vos voyages, vos randonnées ou même encore vos soirées. L’autonomie n’est pas en reste non plus avec une énorme batterie qui vous permettra un usage longue durée ! Et avec un prix de 879€ sur Amazon, cela clôt le débat en termes de concurrence.

