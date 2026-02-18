Nothing défie Apple : le Phone (4a) arrive juste après l’iPhone 17e !

La marque londonienne Nothing prépare un coup d’éclat. Elle dévoilera son nouveau smartphone, le Phone (4a), le 5 mars 2026, soit au lendemain de la keynote d’Apple consacrée à l’iPhone 17e. Ce calendrier audacieux place Nothing face au géant américain dans une bataille directe sur le marché des smartphones intermédiaires.

Nothing choisit Londres pour affronter Apple

Nothing a confirmé que sa conférence se tiendra à Londres, le 5 mars à 10h30 GMT. Ce choix n’est pas anodin. En effet, Apple présentera son iPhone 17e la veille, également dans la capitale britannique. La confrontation symbolique entre les deux marques promet d’attirer l’attention des médias et des consommateurs.

Pour rappel, le Phone (3a), lancé en 2025, avait séduit par son design et son rapport qualité-prix. Le nouveau modèle, le Phone (4a), devrait poursuivre cette stratégie en misant sur des améliorations ciblées, notamment une autonomie renforcée. La certification du modèle Pro laisse penser que Nothing veut séduire les utilisateurs à la recherche de performance et de fiabilité.

Une bataille sur le segment des smartphones intermédiaires

Contrairement aux fleurons comme le Galaxy S26, cette confrontation se joue sur le terrain des smartphones de milieu de gamme. Ce segment attire de plus en plus de consommateurs, soucieux d’obtenir un bon équilibre entre prix et fonctionnalités. Nothing entend se positionner comme une alternative crédible face à Apple, qui domine traditionnellement ce marché avec ses modèles « e ».

Par ailleurs, la compétition ne se limite pas à Apple et Nothing. En effet, Google prépare également le lancement du Pixel 10a, attendu dans les prochaines semaines. Le marché des smartphones intermédiaires s’annonce donc particulièrement animé en mars 2026, avec une rivalité à trois qui pourrait redessiner les préférences des utilisateurs.