DeepL propose désormais la traduction en temps réel !

La guerre des traductions est loin d’être terminée, et avec son dernier exploit, DeepL vient de frapper un grand coup. La startup allemande a su s’imposer comme un véritable rival de Google Traduction en proposant une traduction de meilleure qualité. Récemment, elle a franchi une nouvelle étape en lançant un service de traduction en temps réel, changeant ainsi la donne.

Une avancée majeure : la traduction vocale instantanée arrive !

DeepL a lancé DeepL Voice, une solution de traduction en temps réel, principalement destinée aux entreprises. Ce nouveau service permet la traduction instantanée des conversations parlées, notamment lors de visioconférences. « DeepL Voice vous offre des solutions de traduction en temps réel qui ont été soigneusement développées grâce à la vaste expertise de DeepL », indique l’entreprise dans son blog. L’objectif est de simplifier les échanges multilingues en réduisant les barrières de communication.

Cependant, contrairement aux services de traduction classiques de DeepL, cette innovation est conçue pour un usage professionnel. Les tarifs restent d’ailleurs secrets, mais il est probable que ce service cible les grandes entreprises plutôt que le grand public. DeepL se distingue ici par sa volonté de s’attaquer à des défis bien plus complexes. En particulier, la reconnaissance vocale, la gestion des accents ou encore les erreurs de prononciation. « Cela demande beaucoup plus que des traductions de textes », précise l’entreprise, ajoutant qu’ « il faut gérer les saisies incomplètes, les latences et bien plus encore ».

DeepL se positionne parmi les startups les plus prometteuses d’Europe

Depuis sa création, l’entreprise a su séduire de nombreux investisseurs, et sa valeur a explosé ces dernières années. En 2023, l’entreprise a levé 100 millions de dollars, portant sa valorisation à 1 milliard de dollars. Mais ce n’est pas tout : en mai 2024, DeepL a réussi à obtenir un financement supplémentaire de 300 millions d’euros, portant ainsi sa valorisation à 2 milliards de dollars. De quoi solidifier sa place parmi les géants de l’intelligence artificielle.

Le secret de DeepL ? Des traductions d’une qualité supérieure à celles de ses concurrents, y compris Google Traduction. D’après plusieurs études, les textes traduits par DeepL nécessitent moitié moins de corrections que ceux de Google Traduction et trois fois moins que ceux générés par GPT-4. Cela fait de DeepL un outil incontournable pour les entreprises de grande envergure, qui recherchent précision et efficacité.