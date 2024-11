iOS 18 : cette fonction de sécurité protège les iPhone contre les cyberattaques et le vol

Depuis la sortie d’iOS 18.1, une nouvelle fonction de sécurité discrète intrigue et fascine. Ce système force les iPhone verrouillés à redémarrer automatiquement après plusieurs jours d’inactivité. Apparemment, cela promet de renforcer la protection des données personnelles. Pourtant, Apple n’a pas communiqué officiellement sur cette nouveauté, laissant les experts en cybersécurité en décoder les secrets.

Sous iOS 18, l’iPhone redémarre automatiquement après un certain délai

Les utilisateurs ont remarqué un phénomène étrange. Les iPhone fonctionnant sous iOS 18 redémarrent parfois de manière inattendue après trois jours d’inactivité. Selon des chercheurs en cybersécurité, ce redémarrage automatique est conçu pour passer les appareils en mode Before First Unlock (BFU). Dans cet état, toutes les données restent entièrement cryptées et inaccessibles tant que le téléphone n’est pas déverrouillé par son propriétaire.

Cette fonctionnalité, baptisée « redémarrage d’inactivité », vise à empêcher les tentatives d’accès prolongé. Matthew Green, expert en cryptographie à l’Université John Hopkins, souligne l’intérêt de cette mesure : « Les voleurs et les hackers ne pourront pas stocker un iPhone indéfiniment en attendant de trouver une faille ». Par ailleurs, ce système améliore la protection en cas de perte ou de vol, rendant l’appareil inutilisable par des tiers malintentionnés.

Selon les chercheurs de Magnet Forensics, cette innovation technologique reste méconnue car Apple n’a pas détaillé son fonctionnement sur son site officiel. Pourtant, elle pourrait devenir un pilier des normes de sécurité modernes, notamment pour se conformer à des réglementations strictes comme le RGPD.

Un impact concret sur les enquêtes et la vie des utilisateurs

L’importance de cette nouveauté s’est illustrée récemment aux États-Unis. Les forces de l’ordre ont constaté que des iPhone saisis pour des enquêtes redémarraient d’eux-mêmes, rendant leur déverrouillage plus complexe. Ces appareils, souvent stockés sans réseau mobile, semblent réagir à cette période prolongée hors connexion. Un rapport indique que certains modèles « communiquaient entre eux », renforçant l’idée d’une minuterie interne liée à iOS 18.

Jiska Classen, chercheuse en cybersécurité, a démontré dans une vidéo que cette minuterie est aujourd’hui fixée à 72 heures, contre 7 jours dans les versions initiales. Elle explique : « Ce mécanisme améliore considérablement la sécurité sans perturber l’expérience utilisateur ». Les données restent ainsi protégées, même en cas d’absence prolongée.

Pour les utilisateurs, ce système est une garantie supplémentaire. Il ne modifie pas l’usage quotidien, mais offre une tranquillité d’esprit en renforçant la résistance des iPhone face aux menaces numériques.