Apple améliorera encore plus les photos sur iPhone 18 grâce à cette nouveauté

La série iPhone 16 vient à peine de sortir en septembre dernier que nous allons déjà vous parler d’un modèle futuriste : l’iPhone 18 ! Attendue en 2026, une source proche de la firme de Cupertino a déjà divulgué une caractéristique pour le moins innovante de la future série. En effet, les capteurs des iPhone 18 – et plus précisément l’iPhone 18 Pro – sera le premier modèle à embarquer un objectif principal à ouverture variable. Cela aurait pour conséquence d’améliorer encore plus la qualité des photos en s’adaptant à toutes les conditions lumineuses.

Ming-Chi Kuo a déjà des informations sur l’iPhone 18

La source en question n’est nul autre que l’analyste Ming-Chi Kuo, dont les informations et prédictions sur les sorties d’Apple ont quasiment toutes été avérées. Néanmoins, comme pour toutes les rumeurs, il convient de prendre cette information avec prudence. D’autant plus qu’on parle d’une série de smartphones qui ne sortira que dans 2 ans.

D’ailleurs, les rumeurs concernant l’iPhone 17 se propagent déjà. Selon elles, la série iPhone 17 disposera de téléobjectifs de 48 mégapixels et de capteurs selfie de 24 MP.

Pour en revenir à la déclaration de l’analyste Kuo sur l’iPhone 18, l’ouverture des capteurs jouera sur la quantité de lumière que captera l’objectif du smartphone. En d’autres termes, il sera possible d’ouvrir ou de fermer un peu plus un diaphragme, ce qui serait particulièrement utile en cas de faible luminosité. L’utilisateur pourra alors capter le maximum de lumière et faire de plus beaux clichés.

Par ailleurs, l’ouverture variable de l’objectif principal permettrait également de créer des effets de flou à l’arrière-plan, ou bokeh. Plus le diaphragme sera fermé et plus il sera prononcé et vice-versa. En tout cas, cette nouveauté permettrait à l’iPhone de se rapprocher d’un appareil photo professionnel.

Pour information, la caméra principale de l’iPhone 16 Pro possède une ouverture fixe ƒ/1,78. À titre de comparaison, l’ouverture variable pourrait donc permettre à l’iPhone 18 Pro d’osciller entre une ouverture ƒ/1,5 et ƒ/2.4.

Pour terminer, Kuo indique que les fournisseurs Sunny Optical et Luxshare seront les principaux responsables de la production des obturateurs tandis que Sunny Optical et Largan Precision fourniront, quant à eux, les objectifs à ouverture variable.