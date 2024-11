Faites vite : Sega retire définitivement plusieurs de ses jeux de la vente

Un mois ! C’est tout ce que vous avez pour télécharger Golden Axe ou Streets of Rage sur Steam. Après deux décennies d’absence, Sega fait son grand retour sur la scène vidéoludique, mais pas pour annoncer une bonne nouvelle apparemment. Le 6 novembre dernier, Sega déclare vouloir retirer plus de 60 de ses jeux classiques des plateformes de vente numériques. Bien sûr, vous pouvez quand même jouer à ces jeux d’une autre manière, mais une fois supprimés de Steam ou Xbox, vous ne pourrez plus les acheter légalement ailleurs. Décryptage.

Retrait des jeux par Sega : à l’aube d’une nouvelle ère ?

Depuis l’échec de la Dreamcast, Sega abandonne le marché des consoles pour se tourner vers le développement de jeux. La firme a ainsi contribué à la naissance des titres emblématiques, tels que Shenmue ou encore Virtua Fighter. Mais aujourd’hui, elle semble une fois de plus vouloir ouvrir une nouvelle page de son histoire, et pas de la meilleure des manières.

Dans une annonce surprise, Sega officialise son projet de supprimer plus de 60 ROMS de ses jeux classiques. On connaît déjà la date et l’heure précise : le 6 décembre à 23h59 PT, soit le 7 décembre à 08h59, heure de Paris. La liste comprend quelques portages Dreamcast, la collection Sega Genesis Classics, et quelques classiques de l’ère 16 bits.

Mais pourquoi Sega a-t-elle pris cette décision ? Récemment, la firme annonce de grands projets pour les anciennes propriétés intellectuelles, en ramenant de nombreux jeux classiques sur les machines actuelles. Il est donc possible qu’elle prévoit compiler ces jeux dans une sorte de nouvelle collection classique, facilement trouvable et téléchargeable sur le net. Pour l’instant, Sega reste encore silencieuse, mais nous ne manquerons pas de vous informer lorsque nous aurons plus de détails sur ce sujet.

Les jeux retirés

Vous pouvez voir ci-dessous la liste des jeux Sega qui vont disparaitre des boutiques numériques le 6 décembre prochain :

Sur Steam :

Alex Kidd in the Enchanted Castle

Alien Soldier

Alien Storm

Altered Beast

Beyond Oasis

Bio-Hazard Battle

Bonanza Bros

Columns

Columns III

Comix Zone

Crack Down

Crazy Taxi

Decap Attack

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

Dreamcast Collection Bundle

Dynamite Headdy

Ecco Jr.

Ecco the Dolphin

Ecco: The Tides of Time

ESWAT: City Under Siege

Eternal Champions

Fatal Labyrinth

Flicky

Galaxy Force II

Gain Ground

Golden Axe

Golden Axe II

Golden Axe III

Gunstar Heroes

Jet Set Radio

Kid Chameleon

Landstalker: The Treasures of King Nole

Light Crusader

Mega Drive and Genesis Classic Bundle

NiGHTS into Dreams

Phantasy Star II

Phantasy Star III: Generations of Doom

Phantasy Star IV: The End of the Millennium

Ristar

SEGA Bass Fishing

Shadow Dancer

Shining Force

Shining Force II

Shining in the Darkness

Shinobi III: Return of the Ninja Master

Sonic 3D Blast

Sonic Spinball

Space Channel 5: Part 2

Space Harrier II

Streets of Rage

Streets of Rage 2

Streets of Rage 3

Super Thunder Blade

Sword of Vermilion

The Revenge of Shinobi

ToeJam & Earl

ToeJam & Earl in Panic on Funkoton

VectorMan

VectorMan 2

Virtua Fighter 2

Wonder Boy in Monster World

Wonder Boy III: Monster Lair

Sur Xbox :

Altered Beast

Crazy Taxi

SEGA Genesis Classics

Golden Axe

Monster World

NiGHTS into Dreams

SEGA Bass Fishing

Shinobi

Sonic the Fighters

Streets of Rage

SVC: ToeJam & Earl

Virtua Fighter 2

PlayStation et Nintendo Switch : SEGA Genesis Classics.

Si vous avez déjà acheté l’un de ces jeux Sega, vous pouvez continuer à y jouer même après leur suppression. Dans le cas contraire, vous avez un mois. Foncez !