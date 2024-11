Engwe frappe fort : des vélos électriques à prix imbattables

ENGWE lance une vague de promotions inégalées pour le Black Friday 2024. Des remises exceptionnelles s’accompagnent de la possibilité de gagner votre commande. Découvrez comment saisir cette opportunité unique de vous procurer un vélo électrique ENGWE à prix cassés.

Promotions du Black Friday chez ENGWE

Pour célébrer le Black Friday de cette année, ENGWE propose des réductions allant jusqu’à 800 euros sur une sélection de vélos électriques. Du 1er novembre au 2 décembre, bénéficiez de ces remises et tentez de remporter l’intégralité de votre achat. Chaque semaine, deux clients auront la chance de recevoir leur commande gratuitement. Avec huit gagnants au total, ENGWE offre une opportunité bien rare.

Nouveaux modèles de vélos électriques à découvrir

ENGWE a élargi sa gamme en tenant compte des retours de sa clientèle. Parmi les nouveautés, citons le vélo cargo LE20, parfait pour transporter des enfants ou des courses. Les modèles urbains P20 et P275 séduisent les navetteurs avec leur design moderne et leurs caractéristiques innovantes. Ces modèles reflètent l’engagement d’ENGWE envers un transport écologique et accessible.

Détails des remises et des offres spéciales

Profitez du NGWE LE20 Cargo avec une remise de 250 euros. Ce vélo est doté d’une autonomie impressionnante de 350 km. Le P275 Pro Commuter voit son prix baisser de 800 euros, offrant ainsi une solution idéale pour les déplacements urbains. Quant au modèle tout-terrain ENGWE E26, il combine puissance et style avec un rabais de 200 euros. Enfin, le modèle M20, s’inspirant des motos, est proposé à 1199 euros après une réduction de 300 euros.

En conclusion, les soldes Black Friday d’ENGWE représentent une occasion rêvée d’investir dans un mode de déplacement durable. Ne manquez pas ces offres exceptionnelles, et visitez les sites ENGWE pour en savoir plus. Obtenez un vélo à prix réduit et tentez de gagner votre commande pendant cette période promotionnelle sans égale.

