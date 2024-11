Apple est accusé de piéger 40 millions d’abonnés avec iCloud !

Apple fait face à une action en justice massive en raison de son service de stockage en ligne iCloud. La firme est accusée de fausser la concurrence et de priver des millions de consommateurs de choix. En effet, un groupe de consommateurs britanniques, Which?, a lancé une procédure légale pour réclamer près de 3,8 milliards de dollars de compensation. L’entreprise est accusée de manipuler ses utilisateurs afin de les forcer à utiliser iCloud, tout en pratiquant des prix abusifs.

Les accusations contre Apple : un monopole déloyal et des prix gonflés

Le groupe Which? considère qu’Apple abuse de sa position dominante sur le marché des smartphones pour faire basculer les utilisateurs vers iCloud. « iOS a un monopole et est contrôlé directement par Apple », affirme le groupe dans son communiqué. En conséquence, selon eux, Apple empêche les utilisateurs de choisir une autre solution de stockage. Comme le prouve la difficulté d’utiliser un service cloud alternatif pour sauvegarder l’ensemble des données d’un téléphone iPhone. De plus, l’augmentation des prix en 2023 de 20 à 29% a affecté les consommateurs britanniques.

Apple est également accusé de rendre le passage à d’autres solutions cloud pratiquement impossible. Et ce, à cause du fait qu’iCloud est profondément ancré dans son système d’exploitation iOS. Par ailleurs, les utilisateurs sont incités à stocker leurs données dans iCloud pour bénéficier d’une expérience optimale. Ce qui exclut de fait les autres services de cloud.

Apple rejette ces accusations

Selon Which?, la demande de compensation concerne tous les clients Apple ayant utilisé iCloud au cours des neuf dernières années. Le groupe estime qu’environ 40 millions de consommateurs sont touchés par cette situation. Ils réclament une compensation financière pour les abus subis, estimant que chaque utilisateur pourrait recevoir environ 70 livres sterling (environ 80 euros), en fonction de la durée d’utilisation du service. Cette action est une réponse directe aux hausses de prix injustifiées et à l’absence de véritable concurrence sur le marché du stockage en ligne.

Apple, de son côté, a rapidement rejeté les accusations, affirmant que ses pratiques sont « tout à fait légales » et ne violent en aucun cas les lois sur la concurrence. « Nous rejetons toute suggestion selon laquelle nos pratiques iCloud sont anticoncurrentielles et nous nous défendrons vigoureusement contre toute allégation juridique », a réagi un porte-parole de l’entreprise.