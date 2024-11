Qwant et Ecosia s’unissent pour rivaliser avec Google !

Google domine le marché des moteurs de recherche, mais deux entreprises européennes veulent changer la donne. Le français Qwant et l’allemand Ecosia ont décidé de collaborer pour défier Google et offrir une alternative européenne. Une démarche ambitieuse qui repose sur des valeurs communes et un plan stratégique.

European Search Perspective : une initiative européenne ambitieuse pour réduire la dépendance à Google et Microsoft

Qwant et Ecosia ont annoncé la création de l’European Search Perspective, une alliance visant à construire une base de données indépendante. Leur objectif est de réduire la dépendance à Google et Microsoft, qui dominent actuellement le secteur grâce à leurs puissantes infrastructures et leurs énormes bases de données.

Aujourd’hui, les résultats d’Ecosia s’appuient sur Bing, tandis que Qwant utilise des données de Google. Cela limite leur autonomie et les oblige à payer pour accéder aux index de ces géants. L’alliance veut changer cela. Les deux partenaires souhaitent développer leur propre index, en commençant par les recherches en français et en allemand dès 2025, puis en anglais. Même si cette tâche est complexe, ils espèrent proposer une alternative crédible aux géants américains.

Des valeurs fortes pour séduire les utilisateurs européens

Qwant met en avant le respect de la vie privée en ne collectant aucune donnée personnelle. De son côté, Ecosia se distingue par son engagement écologique : « chaque recherche aide à financer la plantation d’arbres dans le monde ». Ces deux visions sont complémentaires et visent à attirer les utilisateurs sensibles à ces enjeux.

Ensemble, ils cumulent déjà 26 millions d’utilisateurs mensuels. Cependant, face à Google, qui détient près de 86 % du marché français, ils savent que le chemin sera long. Ils misent sur leurs valeurs et leur ancrage européen pour séduire un public plus large. En proposant des résultats plus alignés avec leurs principes, ils espèrent répondre aux attentes croissantes des utilisateurs pour des solutions locales, éthiques et transparentes.