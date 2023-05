ChatGPT : Microsoft ajoute des nouveautés côté intelligence artificielle de partout (Windows 11, Bing, Edge…)

En cette semaine du 22 mai 2023, Microsoft est venue parler d’intelligence artificielle durant son évènement Microsoft Build. L’occasion de la firme de Redmond de partager moult nouveautés, que ce soit pour son système d’exploitation Windows 11 et son navigateur Edge avec Copilot et les plug-ins ; pour le Microsoft Store avec un hub autour de l’IA ; et l’utilisation de Bing comme moteur de recherche dans ChatGPT.

Durant la Microsoft Build 2023, nous avons tout d’abord appris que Bing était maintenant intégré dans ChatGPT en tant que moteur de recherche par défaut. Pour le moment réservée aux abonnés « Plus », cette nouveauté devrait être disponible prochainement dans la version gratuite grâce à un plug-in.

Grâce à cette nouveauté, l’intelligence artificielle générative peut maintenant offrir des réponses d’actualité en collectant des données sur le web. Pour rappel, l’IA était jusqu’alors limitée à une base de données allant jusqu’à septembre 2021. Les évènements suivants n’étaient ainsi pas connus, étant donné qu’ils étaient absents de la base de données. Cette nouveauté permet aussi d’ajouter du sourcing aux réponses de l’intelligence artificielle.

Nous apprenons ensuite que les plug-ins de ChatGPT sont désormais compatibles avec Microsoft 365 Copilot, et donc les applications l’intégrant. Cela est notamment dû à un standard commun permettant de faire fonctionner ces derniers entre les logiciels de Microsoft et d’OpenAI.

Pour information, Microsoft décrit les plug-ins comme « des outils qui augmentent les capacités des systèmes d’intelligence artificielle, leur permettant d’interagir avec les API d’autres logiciels et services pour récupérer des informations en temps réel, incorporer des données d’entreprise et d’autres données commerciales, et effectuer de nouveaux types de calculs ».

En parlant de Microsoft 365 Copilot, l’assistant avec intelligence artificielle, nous apprenons que Windows 11 va directement l’intégrer. Il sera directement disponible via une icône située dans la barre des tâches. En cliquant dessus, une barre latérale s’ouvrira. Il sera possible de lui demander de résumer du contenu et de le réécrire ; mais aussi de répondre à des questions.

Pour finir, parlons du navigateur Edge. Microsoft 365 Copilot va y arriver nativement afin d’offrir aux utilisateurs de « de nouvelles fonctionnalités qui combinent la puissance des grands modèles linguistiques, des applications Microsoft 365 et de vos données dans le Microsoft Graph, telles que votre calendrier, vos e-mails, vos chats, vos documents et autre ».

