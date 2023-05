Tout savoir sur TikTok : Fonctionnement – Comment l’utiliser ?

Avec plus d’un milliard d’utilisateurs au compteur, TikTok fait partie des réseaux sociaux les plus prisés au monde. Lancé en septembre 2016 par l’entreprise chinoise ByteDance, TikTok connait une croissance explosive « grâce au confinement » en 2020. Cette plateforme pour les adolescents a décidément lancé des tendances virales. Zoom sur l’application et si vous ne savez pas encore comment bien l’utiliser, suivez le guide.

Peu importe le réseau social dans lequel vous vous abonnez, votre profil est une des clés qui vous aidera à vous démarquer. Plus il est accrocheur, plus vous attirerez l’attention des utilisateurs, sans parler de la crédibilité que vous réussirez à établir. De plus, vous génèrerez une communauté engagée autour de votre contenu. Cela peut même vous ouvrir des opportunités de marketing en tant qu’influenceur. Pour ce faire, optez pour un nom d’utilisateur et une belle photo de profil cohérents avec votre style et le contenu que vous partagerez sur l’application. L’idéal serait d’y ajouter une courte description de votre profil en y ajoutant des hashtags pertinents pour aider les utilisateurs à trouver votre compte. Enfin, n’oubliez pas de remplir les champs de réseaux sociaux, où vous pouvez lier à la fois votre compte Instagram ou YouTube.

Si vous souhaitez récolter un maximum d’abonnés, il est essentiel que votre profil soit des plus attirants. Vous élargirez votre réseau en interagissant avec d’autres utilisateurs : commentez et engagez-vous avec les vidéos d’autres utilisateurs pour attirer leur attention sur votre profil. En partageant vos vidéos TikTok sur d’autres plateformes de réseaux sociaux, vous atteindrez aussi un public plus large. Publiez régulièrement du contenu pour maintenir l’engagement de votre public et continuer à attirer de nouveaux abonnés. Enfin, n’hésitez à suivre les tendances sur TikTok et utilisez-les pour créer du contenu qui attirera l’attention des utilisateurs.

Pour quel format de contenu opter ?

Il est important de choisir un format qui convient à votre contenu et qui vous permet de communiquer efficacement avec votre audience. En choisissant le bon format, vous pouvez augmenter l’engagement de votre audience et attirer de nouveaux abonnés sur votre profil. Voici les formats les plus courants que vous pouvez utiliser sur TikTok :

Les vidéos courtes qui durent 15 à 60 secondes sont les plus courantes sur TikTok. Ce format convient bien pour les vidéos de danse, de comédie, de tutoriels et autres types de contenu court et engageant.

Les tutoriels sont également très populaires sur TikTok. Ils permettent aux utilisateurs d’apprendre quelque chose de nouveau rapidement et facilement.

Les vidéos en direct consistent à se connecter en temps réel avec vos followers. C’est un excellent moyen de promouvoir un produit ou un service, de répondre aux questions de votre audience ou de partager des informations en temps réel.

Les vidéos de type histoire ou « storytelling » sont un excellent moyen de partager une histoire personnelle ou de créer un lien avec votre audience.

Les vidéos de type challenge permettront l’engagement et l’interaction de votre audience. Créez un défi et encouragez les utilisateurs à y participer en utilisant un hashtag spécifique.

À vous de choisir le format de vidéo qui correspond le mieux à votre personnalité et à votre objectif.

Une fois votre profil créé, il est temps de vous initier à l’essence même de la plateforme : les vidéos ! Il faut savoir que les vidéos sur TikTok sont très courtes, car elles ne dépassent pas les 60 secondes. Vous voulez impressionner vos amis ? Voici les astuces. Premièrement, optez pour un smartphone avec une bonne qualité d’image, c’est très important. Pour créer une nouvelle vidéo sur TikTok :

Appuyez sur l’icône « + » en bas de l’écran. Sélectionnez la durée de votre vidéo en sélectionnant l’icône « Durée » en bas de l’écran. Choisissez la musique en appuyant sur l’icône « Musique » en bas de l’écran, sinon optez pour des chansons populaires ou un son à la mode sur TikTok. Utilisez les effets, les filtres et les options d’édition afin de personnaliser votre vidéo et rendre votre vidéo plus attrayante. Enregistrez votre vidéo en appuyant sur le bouton rouge d’enregistrement. Vous pouvez enregistrer une vidéo en une seule prise ou en plusieurs prises. Ajoutez du texte, des autocollants ou des émojis à votre vidéo grâce à l’icône « Texte » ou l’icône « Autocollant » en bas de l’écran. Prévisualisez votre vidéo pour vous assurer qu’elle est conforme à vos attentes. Si tout est satisfaisant, appuyez sur le bouton « Suivant ». Ajoutez une description à votre vidéo sans oublier les hashtags. Publiez votre vidéo en appuyant sur le bouton « Publier » pour la partager avec votre audience.

Facile comme bonjour, n’est-ce pas ? Un dernier conseil, soyez créatif !

Pour utiliser la fonctionnalité de diffusion en direct sur TikTok, vous devez avoir au moins 1000 abonnés et votre compte doit être actif et respecter les conditions d’utilisation de l’application. Si vous remplissez ces critères, il suffit de suivre les étapes ci-dessous :

Appuyez sur l’icône « + » en bas de l’écran pour accéder à l’écran de création de vidéos. Faites défiler l’écran jusqu’à ce que vous trouviez l’option « Live » et appuyez dessus. Configurez les paramètres de votre diffusion en direct, tels que la description et le titre de votre live. Appuyez sur « Aller en direct » pour commencer votre diffusion en direct. Pendant que vous êtes en direct, vous pouvez interagir avec les spectateurs en répondant à leurs commentaires et en engageant avec leur contenu. Pour arrêter votre diffusion en direct, appuyez sur le bouton « Terminer » en haut de l’écran. Après votre live, vous pouvez enregistrer la vidéo et la télécharger sur votre profil ou la supprimer.

Vous avez désormais tout ce qu’il faut pour faire un live. Faites des trucs intéressants et drôles, puis qui sait, vous deviendrez peut-être la star du TikTok demain.

Comme mentionné plus haut, les vidéos sur TikTok peuvent devenir lucratives pour certains. En effet, il existe des créateurs de contenu influents sur TikTok payés pour faire la promotion de produits ou de services dans leurs vidéos. Les marques paient souvent ces influenceurs dans le but de promouvoir leur produit ou leur service auprès de leur audience. Vous trouverez des marques qui cherchent à travailler avec des influenceurs sur TikTok grâce à des services tiers tels que FamePick, Tribe, ou Influenex.

D’autre part, l’application a récemment lancé un programme appelé « TikTok Creator Fund ». Il vise à récompenser les abonnés pour leur contribution sur la plateforme. La somme gagnée varie en fonction du nombre de vues et de l’engagement que les créateurs de contenu reçoivent sur leurs vidéos. À noter que pour gagner de l’argent sur TikTok, il est essentiel de créer un contenu de qualité, d’attirer un public fidèle et de développer une base de fans engagés.

Qui suivre sur TikTok ?

Un point à aborder si vous souhaitez percer sur cette plateforme est le choix des comptes à suivre. Plus vous élargissez votre communauté, plus vous aurez de vues, mais attention à ne pas suivre n’importe qui. La page « Pour vous » est une section de TikTok où vous découvrirez de nouveaux contenus en fonction de vos intérêts et de votre activité sur la plateforme. Il vous suffit de scroller pour visionner les vidéos populaires.

Si vous êtes intéressé par un domaine spécifique, comme la mode, le sport, la musique ou la cuisine, vous pouvez rechercher des influenceurs ou des personnalités publiques dans ce domaine pour trouver des comptes à suivre. Si vos contenus leur plaisent, ils peuvent à leur tour recommander d’autres comptes à vous suivre. Enfin, demandez à des amis sur TikTok de vous suggérer les créateurs les plus in du moment.

TikTok est-il un outil de surveillance pour la Chine ?

En 2020, le gouvernement américain a également émis des préoccupations concernant la sécurité de TikTok et a ordonné à l’entreprise de vendre ses opérations américaines à une entreprise américaine pour des raisons de sécurité nationale. Cependant, cette ordonnance a été suspendue en 2021.

ByteDance a déclaré à plusieurs reprises que les données des utilisateurs de TikTok ne sont pas stockées en Chine et ne sont pas accessibles par le gouvernement chinois. L’entreprise a également annoncé en 2020 qu’elle établirait un centre de données en dehors de la Chine pour sécuriser les données des utilisateurs. De plus, TikTok a déclaré qu’elle avait des politiques strictes en matière de protection de la vie privée et de sécurité des informations, y compris la limitation de l’accès aux données des utilisateurs aux employés qui en ont besoin pour leur travail.

Cependant, certains experts en sécurité informatique ont soulevé des préoccupations concernant les pratiques de collecte de données de TikTok et l’accès potentiel des autorités chinoises aux données des utilisateurs. En conclusion, il reste important de prendre des précautions en matière de sécurité, telles que l’utilisation de mots de passe forts et la limitation des informations personnelles partagées sur l’application.