TikTok : le fil « Pour toi » peut maintenant être remis à zéro

TikTok vient de s’acquitter d’une fonctionnalité bien pratique : la possibilité de remettre à zéro le fil de vidéos « Pour toi ». Ainsi, les utilisateurs ayant des recommandations de contenus ne leur correspondant pas ou plus pourront recommencer leur expérience de visionnage à zéro sur le réseau social. Cette nouveauté permet ainsi d’adapter facilement la plateforme à vos nouveaux goûts et centres d’intérêt.

En fonction de vos actions sur TikTok, votre fil de vidéos personnalisé évolue. Ainsi, la section « Pour toi » vous propose des contenus pouvant vous plaire.

Dans le cas où cela n’est plus le cas et/ou vos centres d’intérêt et goûts ont changé, il est possible d’appuyer longuement sur une vidéo que vous n’appréciez pas afin d’en notifier l’algorithme. Vous entrainez ainsi la plateforme à connaitre vos réelles aspirations, et donc vous offrir une expérience plus en adéquation avec votre personne.

Bonne nouvelle, une nouvelle option est maintenant disponible pour en finir de voir certaines recommandations : la remise à zéro de la section « Pour toi ». Très radicale, cette fonctionnalité permet tout simplement de faire repartir l’algorithme sans données inhérentes à vos précédents visionnages sur la plateforme, comme lorsque vous êtes arrivé pour la première fois sur TikTok.

Pour effectuer cette manipulation, rendez-vous directement dans la partie Paramètres du réseau social. Ouvrez ensuite le menu Préférences de contenu. Vous y verrez désormais une option nommée Rafraîchir votre fil Pour Toi. Pour remettre à zéro l’algorithme de recommandation TikTok, il vous suffira maintenant de toucher le bouton Rafraîchir.

La plateforme souligne au passage que cette nouveauté n’est pas la seule pour réguler le contenu affiché : un filtre des vidéos par hashtag et par termes spécifiques. Il reste ensuite la possibilité de notifier l’algorithme des vidéos qui ne vous plaisent pas (comme mentionné plus haut dans notre article).

