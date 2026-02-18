UGREEN NAS IA : une avancée majeure pour le cloud privé intelligent

UGREEN frappe fort sur le marché des solutions de stockage avec sa nouvelle gamme de NAS IA. L’enseigne déploie une technologie de pointe pour offrir un cloud privé intelligent. Ainsi, elle répond aux besoins croissants de sécurité, de confidentialité et de performance dans la gestion des données. Découvrons ensemble comment ces nouveaux produits pourraient transformer votre manière de stocker et d’utiliser vos fichiers.

UGREEN NAS IA : vers un cloud privé intelligent et sécurisé

La nouvelle offre d’UGREEN NAS IA se distingue par l’intégration de l’intelligence artificielle. Ici, le stockage ne se contente plus d’être un simple espace. Désormais, il devient un véritable assistant numérique. Les fichiers ne sont plus seulement gardés, ils sont analysés, organisés et retrouvés en un instant grâce à des outils performants. L’IA intégrée agit localement, limitant l’envoi des données vers des serveurs externes. Ainsi, la confidentialité est garantie, tout en offrant une rapidité d’accès sans pareil.

Nouvelles gammes NASync d’UGREEN : performance et flexibilité

La gamme NASync d’UGREEN se divise en plusieurs modèles, destinés à des profils variés. Les modèles iDX6011 et iDX6011 Pro incarnent la puissance et l’intelligence. Ils équipent notamment un processeur Intel® Core™ Ultra 7, soutenu par 64 Go de mémoire LPDDR5X. Il est possible d’atteindre jusqu’à 196 To de capacité. Pour compléter, la gamme DXP vise les créateurs de contenu, groupes et PME. Quant à la gamme DH, elle cible les débutants avec une grande simplicité d’utilisation. Ainsi, chaque utilisateur trouvera son modèle adapté.

Les atouts de l’intelligence artificielle intégrée dans le stockage

En ajoutant l’IA directement au NAS, UGREEN propose bien plus qu’un disque dur classique. Les fonctions incluent la recherche universelle, un chat IA, la création d’albums automatiques et la gestion intelligente des mémos vocaux. Tous ces traitements restent sur l’appareil, évitant tout risque lié au cloud public. Ce choix augmente la productivité, tout en protégeant les données sensibles. Résultat : un gain de temps, une gestion facilitée et une expérience utilisateur enrichie.

En conclusion, les NAS IA UGREEN s’annoncent déjà incontournables pour celles et ceux exigeant sécurité, puissance et simplicité. Grâce à l’intelligence artificielle embarquée, ils redéfinissent la gestion des données personnelles ou professionnelles. Les précommandes sont ouvertes, offrant des tarifs avantageux avant un lancement global sur Kickstarter. C’est donc le bon moment pour bénéficier du futur du stockage !

