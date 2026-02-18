Samsung Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro : voici à quoi ils ressemblent !

Samsung s’apprête à dévoiler ses nouveaux écouteurs sans fil, les Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro, lors de l’événement Galaxy Unpacked prévu le 25 février. Les images officielles, déjà publiées en ligne, confirment un design revu. Il y a aussi des améliorations techniques qui visent à renforcer la place de la marque sur le marché des true wireless.

Samsung Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro : un design modernisé et plus ergonomique

Les Galaxy Buds 4 adoptent une silhouette plus compacte, avec des lignes arrondies et une finition élégante. Les déclinaisons de couleurs, sobres mais raffinées, s’inscrivent dans la continuité des smartphones Galaxy S26, auxquels ils seront associés.

Par ailleurs, le boîtier de recharge conserve son format carré, mais gagne en finesse. L’objectif serait d’offrir un produit plus pratique à transporter et plus agréable à utiliser au quotidien. Les Buds 4 Pro, quant à eux, affichent une allure premium, avec des matériaux plus robustes et une meilleure intégration des capteurs.

Samsung mise également sur le confort d’utilisation. Plus précisément, les embouts ont été repensés pour s’adapter à différentes morphologies d’oreilles, réduisant la fatigue lors d’une écoute prolongée.

Des fonctionnalités audio et connectées renforcées

La réduction de bruit active progresse nettement sur cette nouvelle génération. Les Galaxy Buds 4 Pro intègrent une technologie plus performante, capable d’isoler efficacement l’utilisateur dans les environnements bruyants. Les Buds 4 classiques bénéficient aussi d’améliorations, même si la version Pro reste la plus avancée.

En outre, Samsung introduit également des fonctions boostées par l’intelligence artificielle. Les écouteurs ajustent automatiquement le niveau sonore et optimisent la qualité des appels en fonction du contexte.

La connectivité n’est pas en reste. En effet, les Buds 4 et Buds 4 Pro s’intègrent parfaitement à l’écosystème Galaxy, avec une synchronisation rapide entre smartphone, tablette et montre connectée. Les utilisateurs pourront donc passer d’un appareil à l’autre sans interruption, renforçant l’idée d’un univers Samsung cohérent et pratique. Quant aux prix, les rumeurs évoquent des prix européens autour de 179 € pour les Buds 4 et 249 € pour les Buds 4 Pro. Néanmoins, toutes ces informations sont encore à prendre avec des pincettes.