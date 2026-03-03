La dixième génération de Pokémon est officielle, et s’appelle Pokémon Vents & Vagues

Quoi de mieux pour fêter les 30 ans de Pokémon qu’un nouveau jeu Pokémon ? Annoncée lors du Pokémon Presents du 27 février 2026, la dixième génération principale de la saga a enfin un nom : Pokémon Vents et Vagues. Ces nouveaux opus marqueront également un tournant historique pour la licence, car ils vont apporter beaucoup de changements par rapport aux titres précédents. Cap sur 2027, et surtout, cap sur la nouvelle console de Nintendo.

Pokémon Vents & Vagues, une exclusivité Nintendo Switch 2

C’est donc officiel : les deux versions sortiront mondialement en 2027 et seront exclusives à la Nintendo Switch 2. Pokémon Vents & Vagues est le premier épisode principal de la licence entièrement pensé pour la nouvelle génération de hardware du constructeur japonais.

L’exploration maritime est au centre de l’expérience de cette génération 10. Pokémon Vents & Vagues nous emmènent dans un vaste archipel tropical composé d’îles, de plages, de forêts luxuriantes et d’étendues océaniques.

Et en parlant hardware, cette exclusivité laisse entrevoir une ambition technique supérieure à celle des précédents épisodes sur Switch. Les premières images du trailer suggèrent des environnements plus vastes, une gestion avancée de l’eau et une densité visuelle plus accrue. Il met également en avant des déplacements sur l’eau et laisse également entrevoir des zones sous-marines. Si les mécaniques précises restent à détailler, tout indique un monde ouvert orienté vers la navigation et la découverte d’écosystèmes variés.

Vous pouvez regarder le trailer dans la vidéo ci-dessous :

Et comme le veut la tradition, trois Pokémon de départ sont déjà officiels :

Broussatif (type Plante), surnommé le Pokémon “Bean Chick”

(type Plante), surnommé le Pokémon “Bean Chick” Caloulou (type Feu), inspiré d’un chiot

(type Feu), inspiré d’un chiot Ogéko (type Eau), un gecko aquatique agile

Pour le moment, aucun segment de gameplay complet n’a encore été dévoilé. Malgré cela, la révélation a suscité un fort engouement au sein de la communauté, notamment en raison du présumé changement de gameplay du jeu. On attend les premières annonces avec impatience.