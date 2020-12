Nouveautés Netflix de la semaine : Virgin River, Vikings, Les Chroniques de Noël…

Promo Pre-Black Friday

Besoin de trouver un contenu à regarder durant le week-end ? Découvrez les nouveautés Netflix de la semaine numéro 48de 2020* dans notre article. Au programme cette semaine : un film de Noël avec le deuxième volet des Chroniques de Noël, un peu d’action barbare avec Vikings saison 5 partie 2 ainsi qu’un brin de romance avec la saison 2 de Virgin River. !

Nouveautés Netflix : les films et séries de la semaine

Sugar Rush – Saison 3

Pour bien finir les fêtes, pourquoi ne pas se mettre faire plaisir avec des sucreries ? La nouveauté culinaire Netflix de la semaine, c’est Sugar Rush. Une compétition télévisée où des duos de pâtissiers préparent des mets sucrés goûtus et originaux en un temps limité.

Virgin River – Saison 2

En quête d’une nouvelle vie, une infirmière quitte la grande ville de Los Angeles pour le nord de la Californie, plus précisément dans la ville de Virgin River. Une série Netflix de type romantique à déguster en quelques heures sous un plaid.

Vikings – Saison 5 partie 2

On ne présente plus cette série iconique. On y suit la vie de Ragnar Lothbrok, un célèbre Viking ayant décidé d’abandonner ses terres natales pour aller conquérir les riches terres de l’ouest de l’Angleterre.

Une Ode américaine

Basée sur les mémoires de J.D Vance, cette histoire racontée sous forme de film raconte le retour d’un jeune étudiant de Yale dans sa ville natale au sud de l’Ohio. Une situation difficile pour lui, notamment à cause de sa mère souffrant d’addiction. Une nouveauté Netflix émouvante à regarder absolument !

Les chroniques de Noël : Deuxième partie

Retrouver l’univers fantastique du père Noël dans ce second épisode des Chroniques de Noël. Dans ce nouveau volet, Kate, maintenant adolescente, ainsi que son beau-frère se retrouvent bloqués comme par magie au pôle nord.

Les autres nouveautés Netflix

Mossoul – Guerre

The Call – Thriller

N’écoute pas – Horreur

The Beast – Thriller / Action

Finding Agnes – Sentimental

* liste de nouveautés non exhaustive

