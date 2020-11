Nouveautés Netflix de la semaine : Baby Boss, Noël s’invite à la maison…

Publicité

Besoin de trouver un contenu à regarder durant le week-end ? Découvrez les nouveautés Netflix de la semaine numéro 47 de 2020* dans notre article. Au programme cette semaine : une flopée de docu-série dont Noël s’invite à la maison, le retour de la série d’animation Baby Boss et quelques films !

Nouveautés Netflix : les films et séries de la semaine

Noël s’invite à la maison

Retrouver dans cette série documentaire le décorateur Benjamin Bradley accompagné de son équipe. Leur objectif, aider des familles à décorer leur demeure pour les fêtes de fin d’année.

We Are the Champions

Seconde docu-série dans nos nouveautés de la semaine Netflix : We are the champion ! De multiples concours se passent à travers le monde, cette nouvelle série va ainsi vous faire découvrir les évènements les plus originaux et insolites tout en présentant les passionnés ainsi que la communauté y participant.

Baby Boss : Les affaires reprennent – Saison 4

Célèbre dessin animé produit par DreamWorks, Baby Boss a droit à une série dédiée sur Netflix. La 4e saison vient donc de sortir sur la plateforme de streaming.

À Chœur ouvert

Suivrez le recrutement et la mise en place d’une chorale religieuse aux côtés du pasteur Ezekiel Williams. L’homme de foi sera d’ailleurs aidé par son neveu, le chanteur Pharrell Williams.

L’origine des saveurs – Saison 3

Dernière nouveauté made in Netflix de la semaine dans le milieu des séries documentaires : la saison 3 de L’origine des saveurs. Bien évidemment, qui dit saveur, dit nourriture. La particularité de cette série est qu’elle se concentre sur les traditions culinaires chinoises.

Les autres nouveautés Netflix

Au Nom de ma Fille – Drame

Il A Déjà Tes Yeux – Comédie

Live by Night – Thriller

The Lovers – Comédie / Drame

Happy Birthdead – Horreur

Mes Meilleures Amies – Comédie – 22 novembre

* liste de nouveautés non exhaustive

