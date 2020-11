RED By SFR : un forfait mobile 100 Go pour 15 euros

Publicité

Avant le Black Friday, RED by SFR lance une nouvelle promotion sur son forfait mobile 100 Go. L’opérateur sans engagement de chez SFR propose ainsi une offre abordable à 15 euros par mois, même après un an !

100 Go de 4G pour 15 euros par mois

Avoir des données mobiles, c’est toujours utile. Que ce soit pour avoir une connexion plus rapide, partager l’internet avec un ordinateur hors de chez soi, surfer sur le web ou streamer une série Netflix, quelques musiques sur Spotify… Cependant, les prix peuvent vite monter si vous souhaitez une grosse quantité de gigas. Si vous souhaitez un forfait mobile 100 Go abordable, voici l’offre exclusive de RED by SFR à 15 euros par mois, même après un an !

Le forfait mobile sans engagement RED by SFR

Comme dit précédemment, vous retrouverez dans cette offre RED by SFR 100 Go de données mobiles. Pour imager l’usage d’une telle enveloppe d’internet, sachez que cela représente environ 100 heures de streaming vidéo en HD, 200 heures de streaming musical et 150 heures de navigation internet par mois. Petit bonus en plus, 10 Go sont disponibles à l’étranger (UE et DOM). On retrouve ensuite la triade appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM. Pour finir sur les fonctionnalités présentes dans ce forfait mobile, 100 Go de stockage dans le cloud de SFR sont inclus.

Terminons les présentations avec l’information la plus importante, le prix. L’offre RED by SFR est sans engagement et au tarif de 15 euros par mois, même après deux ans. Fin de la promotion : 23 novembre.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

