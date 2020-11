Chaos Walking : découvrez la bande-annonce du film

Publicité

Hier a été publiée la bande-annonce du film de science-fiction Chaos Walking, prévu pour sortir en 2021. Voici le synopsis officiel :

Dans un futur proche, les femmes ont disparu. Le monde de Todd Hewitt n’est habité que par des hommes, et tous sont soumis au Bruit, une mystérieuse force qui révèle leurs pensées et permet à chacun de connaître celles des autres. Lorsqu’une jeune femme, Viola, atterrit en catastrophe sur cette planète, elle s’y retrouve en grand danger… Todd jure de la protéger, mais pour réussir, il va devoir révéler sa force intérieure et percer les sombres secrets qui étouffent son monde…