Forfaits mobiles : B&You propose de l’internet illimité le week-end

Récemment, Bouygues Telecom a introduit une nouveauté des plus intéressantes dans ses forfaits mobiles B&You. L’opérateur a en effet ajouté à ses offres 80 Go et 100 Go de l’internet illimité durant le week-end !

Des forfaits mobiles avec internet illimité chez B&You

Besoin d’une quantité de data conséquente durant le week-end, B&You a la solution pour vous. L’opérateur a en effet introduit sans surcout dans deux de ses forfaits mobiles sans engagement de l’internet illimité le week-end.

Avant tout chose, le premier avantage non négligeable est la grosse quantité de data mobile que propose ses deux offres : 80 Go ou 100 Go en France métropolitaine + l’internet illimité le week-end. 10 Go seront en plus proposés chaque mois eu Europe et dans les DOM. Autre petite particularité, 3 mois d’abonnement Spotify premium sont inclus dans ces forfaits mobiles. Concernant le reste des services inclus, on constate la présence des appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe et les DOM.

Le forfait mobile 80 Go avec internet illimité est proposé au prix de 14,99 euros par mois. Pour les 100 Go, le tarif sera de 19,99 euros par mois. Fin de l’offre : mercredi 18 novembre.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

