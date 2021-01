Apple perd son procès en France contre Xiaomi !

Publicité

C’est quelque chose de très connu, Apple attaque régulièrement en justice les entreprises pour plagiat sur les noms de services ou de produits.

Rappelez-vous, l’année dernière, Apple avait notamment attaqué une entreprise en justice »Prepear », car ils utilisent un logo en forme de poire.

Et bien cette fois-ci, c’est au service de Cloud de Xiaomi qu’Apple a décidé de contre-attaquer. Vous souhaitez en savoir plus ? Retrouvez plus de détails ci-dessous !

Apple vs Xiaomi : le cloud dans le viseur !

Comme le rapporte le journal L’Express, Apple a perdu son procès en justice contre l’entreprise Xiaomi le 15 décembre dernier.

La Cour d’appel de Paris a en effet statué sur un dossier plutôt étonnant sur l’utilisation du nom Mi Cloud, le service de cloud appartenant à l’entreprise Xiaomi. Selon Apple, ce nom était susceptible de créer un risque de confusion pour les utilisateurs. Une hérésie pour Xiaomi.

Seulement, pas de chance pour Apple, car les juges ont estimé que les motifs invoqués ne sont tout simplement pas valables !

«Malgré l’identité ou la similarité des produits et services en cause, le risque de confusion entre les signes en présence n’est en l’espèce pas démontré pour le consommateur […] normalement informé et raisonnablement attentif ». Cour d’appel de Paris – 15 décembre 2020

Tim Cook n’est pas satisfait

Dans une récente déclaration du PDG de la firme, Tim Cook affirme :

« Depuis sa création, la société Xiaomi copie ouvertement les produits et le marketing d’Apple, notamment les marques de sa famille telles que Mi Phone, Mi Pad, Mi Book Air » Tim Cook

Cependant, la firme à la pomme ne perd pas toujours ses procès. Rappelons notamment qu’en Allemagne ou en Suisse par exemple, Apple s’était déjà opposé avec succès à l’enregistrement de la marque Mi Cloud.

Espérons que les tensions redescendront entre ces 2 entreprises. Un espoir plutôt mal parti, car Apple ne compte pas se laisser faire dans le futur sur l’utilisation quasi identique du nom de ses services et produits.

