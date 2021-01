CLIP : l’accessoire qui transforme votre bicyclette en vélo électrique

Publicité

Pédaler un vélo nécessite d’énormes efforts physiques qui peuvent s’avérer pénible en certaines périodes. Comme l’hiver où les muscles ne tardent pas à se contracter. Pour faciliter vos moments à bicyclette mécanique en cette saison, il est mis à votre disposition un kit qui permet de la transformer en vélo électrique. Il s’agit du CLIP, une pince étonnante, fonctionnant en ligne. Lisez cet article pour en savoir davantage sur les détails et les avantages de cet astucieux gadget.

Clip.bike

Mode de fonctionnement du CLIP

Le CLIP est un kit pouvant tenir aisément dans un sac à dos (pesant environ 3 kilos). Il s’installe facilement sur tous types de vélos (de ville ou tout terrain) ayant de différentes dimensions de roues. Il s’installe sur n’importe quel tube de la fourche ou sur le guidon du vélo pour assister ce dernier avec un moteur électrique d’une puissance de près de 450 Watts pour lui permettre de parcourir au minimum 25 km de route. Grâce à un port USB et un bouton Bluetooth, le kit peut se recharger facilement, en moins de trois quarts d’heure, et être contrôlé par l’utilisateur.

Où l’acheter et à quel prix ?

Le CLIP est une invention récente dont la commercialisation est limitée, pour le moment, au territoire des Etats-Unis. Où d’ailleurs, il n’est disponible que sur précommande. Il faudrait débourser environ 325 euros et 400 dollars pour s’offrir le kit entier. Un prix que certains peuvent trouver exorbitant mais qui reste raisonnable quand on se réfère aux prix des vélos électriques sur le marché. Il se révèle donc comme une alternative très économiques et plus simple aux vélos électriques car il permet de pouvoir varier les modèles de vélos qu’on utilise sans avoir besoin de collectionner les vélos électriques. Même si la maison fabricante a promis une future arrivée sur le vieux continent, ses habitants devront tout de même patienter encore un peu, vu que plusieurs commandes restent encore en attente aux Etats-Unis.

Publicité