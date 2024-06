Tesla : Elon Musk a obtenu son salaire à 11 chiffres !

Les actionnaires de Tesla ont approuvé la proposition visant à rétablir le package salarial d’Elon Musk. Ce package est estimé à environ 56 milliards de dollars. Pour rappel, Elon Musk a menacé de déplacer l’état de constitution de la société au Texas après qu’un tribunal du Delaware a invalidé la proposition quelques mois plus tôt. Mais les actionnaires l’ont approuvé lors de l’assemblée annuelle des actionnaires. Ces derniers ont également approuvé le déménagement de Tesla.

Une somme insondable, selon le juge

La juge Kathaleen McCormick de la Cour de chancellerie du Delaware a qualifié le salaire du PDG de Tesla de « somme insondable ». Lors de sa première approbation fin janvier, le montant avait atteint 56 milliards de dollars. Comme le tribunal l’a invalidé, la décision n’était pas définitive.

Pour obtenir gain de cause, le milliardaire et ses équipes ont convaincu les petits porteurs de vote en menant une campagne de communication intense. Il a gagné une manche et semblait satisfait du vote en déclarant lors de sa montée sur scène que le rétablissement de son salaire n’affectera pas son engagement à court terme envers Tesla.

Toutefois, les analystes de Wedbush ont déclaré dans une note que le vote en masse des petits porteurs a été crucial. Cela a donc joué sur l’approbation malgré l’opposition de certains gros actionnaires institutionnels.

Division au sein des actionnaires de Tesla

L’approbation de la rémunération d’Elon Musk ne semble pas être appréciée par tous les actionnaires de Tesla. Au fil des jours, plusieurs gros actionnaires se sont manifestés en s’opposant à ce package. Comme un certain nombre l’avait déjà fait le 21 mars 2018. Il semble aussi que le fonds de pension des enseignants de Californie (CalSTRS) et le fonds souverain norvégien NBIM, actionnaire de Tesla à 0,98%, ont voté non.

Toutefois, pour la majorité des actionnaires, Elon Musk est un symbole important de Tesla. 20,5% du capital de l’entreprise était déjà détenu par le milliardaire fin 2023.