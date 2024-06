Prince of Persia : The Lost Crown sera enfin disponible sur Steam

Ça fait maintenant 6 mois que Prince of Persia : The Lost Crown est disponible sur consoles et PC. Enfin, pas sur tous les PC, car le dernier jeu de plateforme d’action-aventure d’Ubisoft est disponible uniquement via Ubisoft Connect, la plateforme du studio, et Epic Games Store. Vous êtes alors obligés d’utiliser l’une de ces deux plateformes si vous voulez acheter le jeu. Ce qui a déplu à beaucoup de joueurs sur Steam ! Heureusement, le studio français a écouté la voix de sa communauté et est revenu sur sa décision. Le dernier Prince of Persia arrivera donc sur Steam, et sera disponible avec quelques mises à jour supplémentaires.

Prince of Persia : The Lost Crown sur Steam, merci Ubisoft ?

Toujours dans l’optique de célébrer les 35 ans de la licence Prince of Persia, Ubisoft ne cesse de gâter sa communauté. Après l’annonce de la mise à jour gratuite « Épreuves Divines » et le DLC “Mask of Darkness”, c’est au tour des joueurs sur Steam de profiter de Prince of Persia : The Lost Crown. En effet, Ubisoft a préféré déployer son jeu sur Ubisoft Connect et Epic Games Store, au détriment de Steam. Mais finalement, le studio français a fait marche arrière, afin de satisfaire les gamers Steam mis de côté depuis le 18 janvier 2024.

C’est donc officiel : le jeu sera prochainement disponible sur Steam, précisément le 8 août 2024. Les joueurs peuvent déjà ajouter le jeu parmi leurs listes de souhaits sur la plateforme.

La version complète pour les abonnés Steam

Pour ne pas faire les choses à moitié, Prince of Persia : The Lost Crown embarquera les dernières mises à jour disponibles lors de son arrivée sur Steam. Elles comprennent :

Épreuves divines , accessible après que vous avez battu Jahandar et acquis la capacité Rush of Simurgh.

, accessible après que vous avez battu Jahandar et acquis la capacité Rush of Simurgh. Boss Revenge : il consiste à ressusciter les boss que vous avez déjà vaincus et à les combattre à nouveau. Cette fois, vous pouvez personnaliser les ressources de votre personnage (points de santé, armes, pouvoirs). Chaque boss que vous avez battu au cours du jeu sera également accessible dans le menu de Boss Revenge.

: il consiste à ressusciter les boss que vous avez déjà vaincus et à les combattre à nouveau. Cette fois, vous pouvez personnaliser les ressources de votre personnage (points de santé, armes, pouvoirs). Chaque boss que vous avez battu au cours du jeu sera également accessible dans le menu de Boss Revenge. Boss Rush, consistant à combattre et vaincre tous les boss principaux à la suite. Vous pouvez débloquer ce mode après avoir terminé l’histoire principale.

Prince of Persia : The Lost Crown est déjà disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch et Amazon Luna.