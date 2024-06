TUTO – Comment transférer des photos sur Android vers iPhone ?

Vous possédez à la fois un appareil Android et un iPhone et vous rencontrez des difficultés à transférer vos photos entre les deux ? Le transfert de données d’Android vers iPhone peut effectivement s’avérer délicat étant donné leur différence de système d’exploitation. Mais ne vous inquiétez pas. Dans ce tutoriel, nous allons vous révéler les différents moyens possibles pour transférer vos photos sur Android vers iPhone.

1. Transférez vos photos et vidéos sur Android vers iPhone grâce à Photos iCloud

La première méthode consiste à utiliser Photo iCloud. Il s’agit d’une application qui fonctionne avec Apple Photos pour stocker vos photos et vidéos en toute sécurité sur iCloud. Vous avez ensuite la possibilité de synchroniser ces données sur votre appareil Apple (iPhone, iPad, Apple Vision Pro, Mac, Apple TV) et sur iCloud.com. En d’autres termes, Photos iCloud enregistre automatiquement chacun de vos contenus multimédias sur iCloud de telle sorte à ce que vous puissiez y accéder ultérieurement depuis n’importe quel appareil.

Pour transférer des photos de votre appareil Android vers votre iPhone, vous aurez besoin d’un ordinateur. Procédez ensuite comme suit :

Connectez l’appareil Android à votre ordinateur

Trouvez les photos à transférer. Généralement, elles se trouvent dans le fichier « DCIM » puis dans « Appareil Photo ». Cependant, si vous êtes sur un Mac, vous devrez préalablement télécharger l’application « Android File Transfer ». Puis, lancez-la, allez dans « DCIM » et « Appareil Photo »

» puis dans « ». Cependant, si vous êtes sur un Mac, vous devrez préalablement télécharger l’application « ». Puis, lancez-la, allez dans « » et « » Par la suite, sélectionnez les photos à transférer et faites-les glisser vers un dossier sur votre ordinateur

Puis, déconnectez l’appareil Android et connectez votre iPhone à l’ordinateur

Si votre Mac est doté de MacOS Catalina, ouvrez le « Finder ». Néanmoins, s’il est doté de macOS Mojave ou d’une version antérieure, ou sur un PC, ouvrez « iTunes »

». Néanmoins, s’il est doté de macOS Mojave ou d’une version antérieure, ou sur un PC, ouvrez « » Ensuite, synchronisez vos photos sur votre iPhone. Vous pourrez alors voir les photos en entrant dans « Photos », puis « Albums ».

2. Effectuez le transfert via Bluetooth

Une autre méthode pour transférer des photos d’Android vers iPhone consiste à passer par le Bluetooth. Pour ce faire, vous devez vous rendre dans les « Paramètres » des deux téléphones, puis sélectionner l’option « Bluetooth ».

Vous pouvez également activer le Bluetooth de vos deux appareils en cliquant directement sur le panneau déroulant en faisant glisser votre main du haut de l’écran vers le bas.

Par la suite :

Cochez l’option « visible pour l’autre appareil » pour que les deux appareils soient visibles l’un par l’autre

» pour que les deux appareils soient visibles l’un par l’autre Sur votre appareil Android, rendez-vous dans l’application « Gestionnaire de fichiers ». Recherchez le dossier « DCIM » et cliquez dessus.

». Recherchez le dossier « » et cliquez dessus. Appuyez longuement sur une photo pour la cocher et créer automatiquement d’autres cases à cocher pour les autres photos. Cependant, cette option pourrait ne pas être disponible sur tous les smartphones.

Sélectionnez toutes les images ou uniquement celles que vous souhaitez transférer vers votre iPhone

Par la suite, branchez votre appareil Android et votre iPhone sur un ordinateur portable avec un câble USB.

Appuyez sur le bouton « Démarrer » et vous verrez apparaître une fenêtre contextuelle affichant les deux smartphones. Cela signifiera que les deux appareils ont été correctement connectés

» et vous verrez apparaître une fenêtre contextuelle affichant les deux smartphones. Cela signifiera que les deux appareils ont été correctement connectés Après cela, cliquez sur l’icône « partage » et choisissez « Bluetooth » dans la liste des options disponibles.

» dans la liste des options disponibles. Une liste des appareils visibles par votre appareil Android s’affichera, il faudra alors choisir votre iPhone. Toutefois, si vous ne voyez pas votre iPhone, continuez à actualiser la liste jusqu’à ce qu’il apparaisse.

Après avoir sélectionné votre iPhone, vous recevrez une demande de transfert, cliquez sur « Accepter » pour lancer le transfert des photos.

3. Transférez les photos d’Android vers iPhone via Google Photos

La troisième méthode que nous vous recommandons pour transférer vos photos depuis Android vers iPhone est Google Photos. Pour l’utiliser, vous devez d’abord chercher Google Photos sur PlayStore et l’installer sur votre appareil Android. Par la suite, voici comment procéder :

Activez l’option de sauvegarde et de synchronisation dans l’application Google Photos. Cela téléchargera et stockera automatiquement les photos sur Google Drive.

Après cela, téléchargez et installez l’application Google Photos dans l’iOS Store d’iTunes.

Lancez ensuite l’application et cliquez sur l’option de sauvegarde et de synchronisation.

Les photos commenceront alors à s’afficher sur votre iPhone et il faudra patienter jusqu’à la fin du téléchargement.

4. Utilisez le Wi-Fi pour effectuer le transfert de données

Avoir un gestionnaire de fichiers sur son smartphone est très pratique. Cela permet de stocker, copier, déplacer, supprimer et renommer des fichiers sur votre smartphone. Malheureusement, si les appareils Android comportent généralement un gestionnaire de fichiers, ce n’est pas le cas sur l’iPhone. Par conséquent, il faut passer par des applications tierces pour iPhone qui remplissent le même rôle qu’un gestionnaire de fichiers sur Android. C’est le cas de FileMaster. À noter que cette application transfère les données entre les appareils via le Wi-Fi.

Pour utiliser cette application dans le but de transférer des photos d’Android vers iPhone, il faut :

D’abord, téléchargez l’application FileMaster. Il faut noter qu’un navigateur web sur votre mobile sera utilisé pour se connecter au gestionnaire de fichiers de l’iPhone lors de l’échange de données.

Après l’installation, lancez l’application sur votre iPhone

Cliquez sur l’icône « Plus » et sélectionnez l’option « Transfert Wi-Fi » dans le menu contextuel

» et sélectionnez l’option « » dans le menu contextuel Après cela, activez l’option Wi-Fi pour recevoir l’adresse Wi-Fi de votre iPhone

Il faudra s’assurer que votre appareil Android soit téléchargé au même réseau sans fil que votre iPhone. Après cela, ouvrez le navigateur Internet de votre appareil pour accéder à l’adresse de transfert sans fil. Une fois la connexion réussie, vous pourrez accéder à tous les dossiers du gestionnaire de fichiers de votre iPhone.

5. Utilisez l’application « Migrer vers iOS » ou « Move to iOS »

Une autre méthode à la fois simple et rapide pour transférer vos photos sur Android vers iPhone est d’utiliser « Migrer vers iOS ». Il s’agit d’une application développée par Apple et disponible sur Google Play Store. Elle est particulièrement utile pour les personnes qui veulent changer leur téléphone Android pour un iPhone. Cette application peut aussi bien servir à transférer les photos et vidéos, mais aussi les contacts et autres fichiers. Pour l’utiliser, il faut :

Télécharger l’application « Migrer vers iOS » sur Google Play Store

» sur Google Play Store Activer le Wi-Fi et brancher vos deux appareils sur secteur

Allumer votre iPhone et le placer à côté de votre smartphone Android

Suivre les instructions d’Apple et cliquer sur « Configurer manuellement »

» Sur l’écran « Apps et données », cliquer sur « Migrer des données depuis Android »

», cliquer sur « » Ensuite, ouvrir l’application « Migrer vers iOS » sur votre smartphone Android et attendre l’affichage d’un code sur votre iPhone

» sur votre smartphone Android et attendre l’affichage d’un code sur votre iPhone Entrer le code sur votre appareil Android et se connecter au réseau Wi-Fi temporaire créé par l’iPhone

Choisir les photos à transférer et attendre la fin du transfert.

À la fin, vous pourrez terminer de configurer votre iPhone.

6. Transférez les photos Android vers iPhone à l’aide d’iTunes

La dernière méthode que nous vous proposons est de transférer les photos de votre appareil Android vers iPhone en utilisant iTunes. Pour ce faire :