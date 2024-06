Avowed : la date de sortie accidentellement dévoilée…puis retirée !

Avec sa conférence Xbox Games Showcase 2024, Microsoft a tenu en haleine les fans de la console blanche et verte. Des grands titres, tels que World of Warcraft : The World Within ou encore Call of Duty : Black Ops 6, arriveront cette année et seront disponibles le premier jour sur Game Pass. Quelques studios ont quant à eux préféré rester dans le mystère, se contentant d’annoncer 2024. Toutefois, l’un d’entre eux a d’abord annoncé la date de sortie de son jeu, pour ensuite la retirer tout juste après sa publication. Il s’agit d’Obsidian, le studio derrière le très attendu RPG Avowed. Et on le sait tous, une publication sur internet laisse toujours des traces, même après sa suppression.

Alors, à quand la date de sortie de Avowed ? Réponse ci-dessous.

Sortie « prévue » en fin de trimestre 2024 pour Avowed

Annoncé depuis 2020, Avowed figure parmi les gros titres à venir pour l’année 2024 sur Xbox Series. Le studio Obsidian, l’artisan derrière le jeu, a apporté les dernières nouvelles lors de la Xbox Games Showcase. Et au vu du trailer, Avowed promet non seulement des graphismes époustouflants, mais un gameplay à faire pâlir un certain Skyrim !

La renommée du studio, ainsi que le trailer, font donc de Avowed un RPG très attendu par les fans du genre. La Xbox Games Showcase a alors été l’occasion pour Obsidian de dévoiler plus d’infos sur le jeu, sauf une : sa date de sortie. Enfin, jusqu’au moment où la directrice du jeu Carrie Patel et le reste de son équipe publient accidentellement un communiqué révélant la date de sortie exacte de Avowed : le 12 novembre 2024.

Simple accident ou stratégie marketing ?

Sur le site web d’Obsidian, on pouvait lire : “Les derniers mois chez Obsidian Entertainment ont été rapides et passionnants. Depuis que nous nous sommes rencontrés au Xbox Developer Direct en janvier dernier, nous avons été très occupés avec Avowed pour préparer sa sortie le 12 novembre 2024. Aujourd’hui, nous sommes ravis d’avoir révélé notre toute première bande-annonce à la Xbox Games Showcase 2024, et de pouvoir vous en dire plus sur ce que nous avons partagé.”

Le studio a ensuite supprimé le communiqué peu de temps après sa publication. Toutefois, des traces du message sont encore disponibles en ligne, dont la capture d’écran faite par IGN. Comme quoi, rien ne s’oublie sur internet.

Une question se pose alors : s’agissait-il réellement d’un accident, ou d’une stratégie marketing visant à donner plus de hype sur Avowed ? On n’en sait pas plus. Néanmoins, une chose est certaine : le jeu sera bientôt là.

En attendant les informations officielles, appréciez la bande-annonce :