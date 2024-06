Square Enix confirme le retour de Dragon Quest 3 en HD-2D Remake, mais pas que !

Le Nintendo Direct du 18 juin 2024 a été pour Square Enix de donner un coup de neuf à l’une de ses licences RPG les plus célèbres : Dragon Quest. Non seulement le studio japonais a dévoilé le remake HD-2D de Dragon Quest 3, mais il a également annoncé que le remake de Dragon Quest 1 et 2 est actuellement en développement. La trilogie mythique bénéficiera d’un traitement graphique pour la Switch et les consoles next-gen, et sera disponible dans quelques mois. Une occasion pour les néophytes de découvrir un des piliers du RPG !

Dragon Quest 3 HD-2D Remake, bientôt sur nos consoles et PC

Lors du Nintendo Direct du 18 juin, Square Enix a mis fin aux rumeurs stipulant l’arrivée d’un remake de Dragon Quest 3. Et comme l’on pouvait s’y attendre, les rumeurs étaient bien fondées. Trois ans après sa première annonce en 2021, Dragon Quest 3 HD-2D Remake sera bientôt là. D’ailleurs, le développeur japonais confirme que le jeu est quasiment fini, et prêt à sortir cette année.

Comme tous les remakes, Dragon Quest 3 HD-2D Remake s’offre une refonte visuelle. La bande-annonce du jeu montre un style graphique similaire à Octopath Traveler ou Triangle Strategy, d’autres œuvres signées Team Asano. La carte du jeu est également remodelée pour offrir plus de régions à explorer. Toutefois, pas d’inquiétude : le remake reste fidèle au jeu d’origine.

Dragon Quest 3 HD-2D Remake sera disponible le 14 novembre 2024 sur Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X|S et PC.

Le remake des préquelles annoncé

Mais Square Enix ne s’est pas arrêté là. À la fin de la bande-annonce du 3, le studio japonais annonce le retour des deux premiers épisodes de la série, Dragon Quest 1 et 2. Ces derniers seront disponibles dans une seule collection, baptisée Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake.

Lors du Nintendo Direct, Yuji Horii, le créateur et scénariste de la licence, a accompagné l’annonce des remakes avec une déclaration. “Je suis ravi que nous ayons enfin pu annoncer la date de sortie du jeu. Et nous avons même fait une annonce surprise : Dragon Quest 1 et 2 recevront également le traitement HD-2D. Chronologiquement, Dragon Quest 3 est le premier de la trilogie Erdrick. Je pense que les joueurs s’amuseront à voir comment les choses se déroulent en jouant d’abord au 3, puis aux 1 et 2. J’espère vraiment que vous prendrez plaisir à découvrir l’ensemble de la trilogie Erdrick à travers ces remakes”.

Cela signifie donc que la trame principale des trois jeux sera liée. Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake bénéficieront également d’un upgrade graphique, avec probablement d’autres quêtes annexes. Pour le moment, Square Enix a seulement annoncé l’année de sa sortie : 2025.