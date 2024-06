Quelle cigarette électronique acheter quand on est Geek ?

Quand on est geek, on a envie d’être à la pointe de la technologie dans tous les domaines. Si vous êtes un fumeur ou une fumeuse, exit la cigarette qui sent mauvais et qui vous pourrit la santé. Il est temps d’arrêter de fumer ! Faisons le tour de cigarettes électroniques high tech qui pourraient vous convaincre de laisser tomber le tabac.

Une cigarette électronique geek, ça existe ?

Une cigarette électronique est du fait de son fonctionnement un objet un peu geek. Il s’agit en effet d’un appareil électronique, comportant une batterie qui envoie du courant jusqu’à une résistance, baignant quant à elle dans du e-liquide qu’elle va vaporiser en chauffant. Cet aérosol, aussi appelé vapeur, est aspiré via l’embout de la clope électronique. C’est tout un mécanisme avec un chipset et parfois des modes de vape personnalisables qui sont cachés dans ce petit objet !

Évidemment, la cigarette électronique n’est conçue que pour arrêter de fumer. Il ne faut jamais commencer à vapoter, car cela peut développer une addiction au geste et à la nicotine, ce qui peut pousser certaines personnes à fumer. Bref, c’est totalement l’inverse de son but, qui est d’aider les fumeurs et fumeuses à arrêter de fumer !

Vous n’avez pas besoin de vapoter si vous n’avez pas de dépendance à la nicotine. Cela ne vous rendra pas plus geek ! Si vous débutez, optez toujours pour un modèle pour débutant et du e-liquide adapté, comme ceux d’Alfaliquid qui se déclinent avec des petits dosages en nicotine, mais aussi de forts dosages pour les gros fumeurs.

Les modèles d’e-cig high tech

Passons à la revue des modèles d’e-cigarette les plus high tech du marché ! Dans la catégorie débutant, il y a le kit XROS 4 de la marque Vaporesso, qui est très simple à prendre en main tout en ayant un design contemporain avec ses LEDs sur la partie avant qui permettent de se repérer au niveau du réglage de la puissance, qui est possible selon 3 paramétrages à effectuer en quelques clics. En bonus, elle se charge en seulement 30 minutes, ce qui est un gros atout ! Elle embarque le chipset AXON, qui booste la puissance pour obtenir des saveurs toujours au top.

Pour les vapoteurs et vapoteuses qui ont un bon niveau et qui ont envie de forte puissance et de grosse vapeur, il y a le kit Luxe II de Vaporesso, qui monte jusque’à 220W. La bête est dotée d’un écran tactile qui donne l’impression d’avoir un smartphone en main, avec tout un panel de réglage pour obtenir une expérience de vapotage sur mesure. Le clearomiseur fourni avec la box Luxe II a une capacité énorme, de quoi accueillir un max d’e-liquide sans avoir à refaire le plein fréquemment. De par son design, son écran tactile et ses performances, c’est le modèle le plus high tech du moment !

La Luxe II Vaporesso n’est pas sans rappeler l’Aegis Touch T200 de Geekvape, qui est également tactile et qui monte quant à elle jusqu’à 200W, avec tous les modes de vape personnalisables que l’on trouve sur les modèles avancés. Si le retro gaming vous plaît, vous devriez tomber sous le charme de la box Centaurus M200 Retro Gamer, dont le design imite celui des anciennes Game Boy. Il vous avouer qu’elle claque ! Là encore, on est sur un modèle puissant destiné à celles et ceux qui veulent faire de la grosse vapeur et qui ont les connaissances suffisantes pour exploiter tout son potentiel.

Rappelez-vous qu’il convient à un moment donné d’arrêter de vapoter, sans bien sûr retourner au tabac. Pour cela, diminuez progressivement votre dosage de nicotine pour vous en sevrer complètement !