MyVariations : La gamme Kids rend la tâche ludique et efficace pour vos enfants

Avis à tous les parents luttant chaque soir pour pousser leurs petits monstres à se brosser les dents ! MyVariations, le fabricant bien connu de soins bucco-dentaires, a une solution pour vous. Ils introduisent une nouvelle gamme de brosses à dents pour enfants de 3 à 12 ans. C’est ludique, facile à utiliser pour les petits, et super efficace pour éliminer la plaque dentaire.

Se brosser les dents devient un jeu d’enfant

Les brosses à dents KIDS de MyVariations ont plusieurs atouts pour convaincre les enfants rétifs à cette tâche hygiénique importante. Pour commencer, elles sont adaptées pour les enfants. Elles sont disponibles en coloris bleu, rose ou vert. De plus, ces brosses à dents sont de type sonique. Elles vibreront au rythme de 35 000 fois par minute pour un nettoyage efficace et rigoureux de toutes les dents.

Ensuite, ces brosses ont un minuteur intelligent de 2 minutes, respectant parfaitement le temps de brossage recommandé par l’Union-Française pour la Santé Bucco-Dentaire. De plus, elles indiquent par une petite vibration tous les 30 secondes, aux enfants, qu’il est temps de changer de côté. Rien de tel pour aider ces petits à bien couvrir toutes les zones nécessaires. Un autre point fort : elles sont disponibles en deux modes de brossages pour s’adapter à l’âge des enfants.

Un format adapté et un système de remplacement facile

La taille de la tête de brosse a été spécialement conçue pour les petites bouches des enfants. Elle est dotée de poils en nylon doux, pour des gencives respectées et à l’abri des traumatismes. Ajoutons à cela que des abonnements sont proposés pour recevoir à la maison des têtes de remplacement, dans la fréquence de votre choix.

Saviez-vous que les professionnels de santé recommandent de changer la brosse à dents tous les 3 mois au maximum, sinon les bactéries prolifèrent. Avec MyVariations, vous avez pris le problème à bras le corps .

Des réponses à vos questions

Enfin, chez MyVariations, on ne se contente pas de produire des brosses à dents, on informe et on conseille aussi sur l’hygiène dentaire des enfants. Comment savoir si ceux-ci ont des caries? Quelles sont les causes de ces dernières? Comment bien protéger leurs dents? Vous trouverez toutes les réponses à ces questions entre autres, sur leur site web ou à travers leurs différents canaux de communication.

Produit disponible sur My Variations Kids - Brosse à Dents Électrique Sonique Enfant - Rechargeable - Recommandée Par Les Dentistes - 2 Modes - 27 Stickers - 1 Mois d'Autonomie - Minuteur - Dès 3 Ans (Bleue, 3-12 Ans)

Voir l'offre 41,65 €

En conclusion, avec la brosse à dents KIDS de MyVariations, disponible en 3 coloris flashy à 49€, le rituel du brossage de dents ne sera plus une corvée mais un jeu agréable, rendant les sourires des amis aux dents de lait plus éclatants et les parents plus soulagés. Alors, chers parents, êtes-vous prêts à jouer à ce jeu ? Dites-le-nous dans les commentaires ou partagez votre expérience avec nous !