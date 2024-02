MyVariations : Nouveau coloris et accessoire pratique

MyVariations, la marque française qui se hisse dans le marché de la brosse à dents électrique revient avec un nouveau coloris pour sa brosse à dents sonique. On ne présente plus cette brosse à dents, si à tout hasard vous l’avez manqué, notre test est ici.

MyVariations dispose donc d’une technologie sonique. Elle est à utiliser et elle propose plusieurs modes de fonctionnement afin de pouvoir convenir au brossage de chacun. Un autre point fort est son autonomie. 1 mois sans recharger !

MyVariations, un nouveau coloris…orange

MyVariations est déjà disponible en plusieurs coloris comme le rose, blanc, noir, vert et bleu. La brosse à dent sonique revient avec un nouveau coloris orange pastel. Toujours soignés, ces coloris s’intègrent parfaitement dans votre salle de bain.

Arborant une teinte éclatante, alliant à la fois modernité et élégance, cette brosse à dents incarne le mariage parfait entre style et fonctionnalité. Sa couleur apporte une touche de dynamisme à votre routine quotidienne de brossage, transformant un geste banal en un moment agréable et motivant. Grâce à sa conception ergonomique et son manche antidérapant, cette brosse à dents offre une prise en main confortable, assurant un brossage efficace et précis.

Un support mural

Comme indiqué dans notre test, MyVariations est une brosse dont la conception permet de se positionner debout sans support. Ainsi elle peut se poser sur votre meuble de salle de bain sans soucis. En revanche, il arrive souvent que le meuble soit vite encombré ou bien un peu étriqué. MyVariations dispose d’un petit accessoire simple mais qui va permettre de résoudre cela. En effet, un support mural pour la brosse à dents est disponible et se fix à l’aide d’un adhésif. Grâce à ce support, finit le meuble encombré. En plus, il met en valeur le design de la brosse à dents.